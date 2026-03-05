¿Cómo ha quedado la Universitat Jaume I en las finales por equipo de deporte universitario?

La Universitat Jaume I ha sido epicentro de una de las jornadas deportivas más relevantes del deporte universitario de la Comunitat Valenciana.

Las instalaciones del Servicio de Deportes de la UJI, junto a otras sedes municipales como el Parque Deportivo Sindical, han acogido las finales de las modalidades de equipo en las que se han decidido los campeones autonómicos que representarán a la Comunitat en los próximos Campeonatos de España Universitarios (CEU).

Durante la jornada se han disputado un total de 20 partidos en ocho modalidades deportivas: baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, voleibol y rugbi, en categorías masculina y femenina; y tenis y pádel mixtos.

Resultados de los finalistas de la UJI

En el plano deportivo, la delegación de la Universitat Jaume I ha hecho valer su condición de local con una actuación destacada.

Especial atención ha acaparado el equipo de fútbol 11 masculino, que repetía la final del año pasado contra la Universidad de Alicante (UA). Tras un encuentro muy disputado en el campo de fútbol de la UJI, los castellonenses se han impuesto en la prórroga por 4 -2.

Asimismo, en la modalidad de pádel mixto, que incluye el pádel masculino, el femenino y el dobles mixto, el equipo de la UJI ha disputado la final frente a la Universitat de València (UVEG), en la que ha demostrado un excelente estado de forma. Tras la disputa de los tres partidos la victoria ha caído del lado de la UVEG por un apretado 2-1.

Por su parte las chicas del rugbi 7 han disputado la final a cuatro en el Sindical y han conseguido mantener la emoción hasta el último minuto en sus partidos. Finalmente, el equipo UJI ha quedado en una más que meritoria cuarta posición.

Gabriel Utiel

Reparto de títulos entre las universidades valencianas

Más allá de los éxitos locales, la jornada ha mostrado el potencial del resto de universidades. La Universitat de València (UVEG) ha vuelto a mostrar su potencia perdiendo solo en tres de las 11 finales que disputaba; mientras que las universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche o Politécnica de Valencia han protagonizado duelos de alto voltaje que han acabado con victorias en las modalidades de futbol sala femenino, baloncesto y vóley masculinos (respectivamente).

Las autoridades, en la ceremonia de entrega de premios en la Universitat Jaume I. / UNIVERSITAT JAUME I

Entrega de trofeos y apoyo institucional

La jornada ha culminado con la ceremonia de entrega de trofeos en el Pabellón Polideportivo de la UJI.

El acto ha contado con la presencia de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, acompañada por el director general de Deporte, Luis Cervera, el vicerrector de infraestructuras y sostenibilidad de la UJI, Vicente Cervera; así como los directores de servicio de las universidades valencianas que conforman el Campeonato de España de Deportes Universitarios (CADU).

En su intervención, la rectora ha destacado que «el CADU es mucho más que una competición: es convivencia, trabajo en equipo e identidad universitaria compartida». Además, ha agradecido a la Generalitat Valenciana «que haga posible con su apoyo este campeonato». También ha agradecido la implicación de los servicios de deportes de todas las instituciones para que esta fase final haya sido un éxito organizativo.

Epílogo

Con esta jornada, la UJI cierra un primer año de mandato como Secretaria del CADU en los deportes de equipo, pero continúa trabajando en el resto de campeonatos individuales que finalizarán en mayo con la disputa del triatlón. Serán, por tanto, cerca de 4.000 estudiantes deportistas de las universidades valencianas los que habrán participado este año, en más de 35 disciplinas diferentes.

Cobertura integral del acontecimiento

Con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso y de diferentes servicios de la Universitat Jaume I, el evento ha contado con una cobertura integral.

Las finales se han podido seguir en directo vía streaming y se pueden visualizar a través del canal oficial de YouTube del CADU y de la plataforma EsportViu. También se ha realizado un programa de radio especial desde el pabellón polideportivo emitido a través de la emisora universitaria Vox UJI Ràdio.