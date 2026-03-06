El Amics Castelló y el Fustecma NBF Castelló, a celebrar el inicio de la Magdalena con victoria

En el inicio de las fiestas de la Magdalena en Castelló, los dos equipos más representativos de la ciudad buscarán una victoria para celebrarlo. En el caso del Amics, los pupilos de José Luis Pichel, tras el parón internacional, han tenido tiempo para desconectar, cargar las pilas y mentalizarse para el tramo decisivo de la temporada, donde buscarán ni más ni menos que el ascenso a Primera FEB.

Para ello, deberá vencer hoy a las 18.10 horas al Sol Gironès Bisbal Bàsquet en el duelo correspondiente a la vigésima jornada de la Segunda FEB. Un duelo complicado ante un rival situado en la décima posición, pero que llega en una excelente dinámica tras ganar cuatro de los últimos cinco encuentros. En su último compromiso en el Centre d’Esports, los gerundenses vencieron al Proinbení UPB Gandía, demostrando su fortaleza en casa y la dificultad que supondrá el reto. Los verdes, con un balance de 14-5, están igualados con el mencionado Gandía (tercero) y el Sant Antoni (líder).

Un choque que se prevé igualado y donde el equipo castellonense deberá mostrar su mejor versión lejos del Ciutat, donde ha perdido en sus últimas dos salidas ante el Zaragoza (78-76) y el Spanish Basketball (96-95), ambos resueltos en finales ajustados que cayeron del lado rival.

El Fustecma, en la Laguna

Por otro lado, el Fustecma Nou Bàsquet Femení ha tenido que realizar un largo viaje hasta San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) para enfrentarse a la Laguna Toyota Adereva en el envite correspondiente a la 23ª jornada de la Liga F. Un partido que arrancará a las 20.00 horas en la península, una hora menos en las Islas Canarias.

Los de Jaume Tormo, que ocupan la 13ª posición con un balance de 7-14, están fuera de los puestos de descenso, aunque la permanencia todavía peligran. En caso de conseguir el triunfo, darán un paso de gigante ante un rival que tiene dos victorias más y es muy solvente como local. En la primera vuelta, las tinerfeñas se impuso 47-59 en un duelo marcado por la dificultad para atacar y las buenas defensas.

El Fustecma, tras caer ante el líder en un día marcado por la presentación oficial del club, tratará de ganar en la Laguna.