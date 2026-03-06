Nadal, Ferrer, Corretja... y Bautista: la selecta lista de la que el tenista castellonense ya forma parte (y Alcaraz aún no)

Roberto Bautista Agut acaba de firmar una cifra que solo está al alcance de una élite dentro de la élite. El tenista castellonense, a sus 37 años, ha alcanzado esta semana las 100 victorias en torneos ATP Masters 1.000, un registro que lo sitúa entre los españoles más sólidos de la era moderna y que refuerza su condición de competidor constante en las grandes citas del circuito.

El hito llegó en Indian Wells, en la primera ronda del BNP Paribas Open, tras imponerse al húngaro Fabián Marozsán por 6-4, 6-7(2) y 6-4 en dos horas y 20 minutos. La victoria no solo le permitió redondear la cifra, sino que deja su balance global en la categoría en 100 triunfos y 86 derrotas.

Una marca premium: 100 victorias solo en Masters 1.000

Ganar 100 partidos en una carrera profesional ya es un logro notable. Pero hacerlo solo en Masters 1.000 —la categoría inmediatamente inferior a los Grand Slam, donde aparecen los cuadros más duros y la exigencia física y mental es máxima— es un sello de longevidad y nivel. No se trata de una racha puntual: es un acumulado construido a lo largo de años compitiendo contra los mejores, en superficies distintas, con viajes constantes y temporadas largas.

La regularidad de Rober en esta categoría se explica en un dato: ha disputado el cuadro principal de 88 torneos Masters 1000 desde que debutó en Miami 2012. Aquel año, tras superar la fase previa, firmó su primera victoria en esta categoría ante Andreas Seppi. Desde entonces, ha sido un fijo en el mapa de los grandes torneos, incluso cuando las lesiones o los cambios de generación sacudían el circuito.

El español en activo con más victorias en Masters 1.000

El dato adquiere todavía más relevancia en clave nacional. Bautista es, hoy, el español en activo con más victorias en Masters 1.000, por delante de Carlos Alcaraz (84) y Pablo Carreño (58). Es un detalle que habla de dos cosas a la vez: la vigencia del castellonense y el peso que han tenido estos torneos en su trayectoria.

En el histórico español, Bautista se convierte en el décimo con más triunfos en Masters 1.000, una lista de nombres con categoría de leyenda que lidera Rafael Nadal (410 victorias y 36 títulos). Compartir columna con esos registros no es una casualidad, sino el resultado de años sosteniendo un nivel competitivo alto.

Españoles con más victorias en ATP Masters 1.000

Rafael Nadal : 410

: 410 David Ferrer : 189

: 189 Tommy Robredo : 135

: 135 Carlos Moyá : 133

: 133 Fernando Verdasco : 128

: 128 Juan Carlos Ferrero : 126

: 126 Feliciano López : 116

: 116 Albert Costa : 109

: 109 Àlex Corretja : 100

: 100 Roberto Bautista: 100

La cifra es todavía más simbólica por el detalle inmediato: Bautista iguala a Corretja y tiene a tiro convertirse en el noveno español con más triunfos en Masters 1.000. si suma una victoria más.

Sus grandes picos en Masters 1.000: Madrid, Shanghái, Cincinnati y Miami

La carrera de Bautista en esta categoría ha tenido momentos de auténtica trascendencia.

Su primer gran resultado llegó en el Mutua Madrid Open 2014, donde alcanzó las semifinales (cayó ante Rafael Nadal). Más tarde, en 2016, estuvo a un paso de la gloria: se plantó en la final del Masters 1.000 de Shanghái, donde terminó cediendo ante Andy Murray, pero dejando una de las actuaciones más completas de su trayectoria.

A esa final se suman otras dos semifinales importantes: en Cincinnati 2020 (derrota ante Novak Djokovic) y en Miami 2021 (cayó ante Jannik Sinner). Cuatro hitos que dibujan bien su perfil: no un one hit wonder, sino un jugador capaz de repetir presencia en rondas finales en contextos muy diferentes.

Pincha aquí para más información.

El siguiente reto: Jack Draper y el desempate con Corretja

Con el contador en 100, el calendario no concede pausas. En esta edición de Indian Wells, Bautista se enfrenta al defensor del título, Jack Draper, en un partido con doble lectura: el desafío deportivo evidente y la oportunidad estadística de firmar la victoria 101 en Masters 1.000, romper el empate con Corretja y escalar un puesto más en la lista de españoles con más triunfos en esta categoría.