España cumple ante Ucrania en el 'exilio' de Antalya

Venía España de ganar de forma cómoda y contundente a Islandia en Castellón ante más de 15.000 personas. Ambientazo en Castalia y una fiesta de un combinado de Sonia Bermúdez que arrancaba la clasificación mundialista para Brasil 2027 de la mejor manera. Todo lo contrario la experiencia que vivió este sábado en Antalya (Turquía). Territorio neutral en el que juega Ucrania como local, lejos de su patria por la guerra con Rusia. Ya de por si planteaba un escenario bastante desangelado en las gradas. Pero si encima le añadimos el conflicto que ha estallado en el Golfo Pérsico y que Irán dirigió recientemente un mísil hacia tierras otomanas, pues aún peor pintaba la cosa.

Decisión de última hora

De hecho, hasta un par de días antes de viajar no confirmó la RFEF que sí, efectivamente, se decidía volar a Turquía para disputar el segundo encuentro. Había dudas, pero finalmente el espacio aéreo funcionaba con normalidad y se apostaba por no cancelar nada y arriesgar a perder los puntos.

Centrándonos en lo deportivo, fue una victoria tan cómoda y clara como sin brillo de la 'Roja'. Con las azulgranas Alexia, Vicky, Serrajordi y Salma de titulares, el combinado de Bermúdez empezaba volcado hacia el marco de una Keliushyk que se convirtió en la gran salvadora de su equipo. A punto estuvo de evitar que España llegara al descanso largo con ventaja en el marcador. Lo solventó una de las sensaciones de estos últimos meses. Edna, que ya marcó en Castellón, batía de un cabezazo a las ucranianas en el 44'. Y España aún añadiría otro sobre la bocina. En pleno añadido Lucía Corrales conectaba un zurdazo tremendo que golpeaba en el travesaño y se colaba en el marco de Keliushyk. 0-2 al ecuador.

Tras la reanudación, introducía dos cambios la seleccionadora. Daba descanso a dos culés (Alexia y Salma) y metía a Eva Navarro y Fiamma. En el 55' llegaba la sentencia. Obra de otra jugadora barcelonista que está cuajando una campaña excepcional. Vicky López anotaba el 0-3 de penalti provocado por Athenea del Castillo. Ya en el tramo final levantó mucho el pie del acelerador España y Ucrania aprovechaba para marcar el gol del honor, obra de Ovdiychuk en el 76'.

Noticias relacionadas

Alexia, durante el partido disputado en Antalya / RFEF

En abril, contra Inglaterra

La selección femenina no volverá a jugar ahora hasta el parón del 14 de abril, cuando visitará a Inglaterra en el partido, con diferencia, más complicado del grupo. Las inglesas son líderes con 6/6 (como España) por 'goal average'.