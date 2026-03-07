El Servigroup Peñíscola cierra su semana negra encajando una goleada contra el Industrias Santa Coloma (6-1)

El Servigroup Peñíscola perdió en su visita al Industrias Santa Coloma (6-1) para cerrar una semana fatídica.

Mermado por las bajas por las sanciones e incluso algo afectado por lo ocurrido, el equipo del Baix Maestrat se vio superado por un rival más efectivo y que defendió mejor. La única noticia positiva es la derrota del Family Cash Alzira en esta jornada, por lo que se mantiene con ocho puntos sobre la zona de descenso.

El inicio

El Industrias inició el partido con más peligro. Sus aproximaciones a portería no eran continuas pero sí que eran peligrosas cuando llegaban. Pese a ello, quien tuvo la mejor oportunidad para adelantarse en el marcador fue el Peñíscola, tras un penalti señalado a Corso por cortar un pase con la mano dentro del área. Sin el habitual lanzador, Juanico, Agustín Plaza fue el encargado de lanzar y Walter se lo detuvo.

Seguía avisando el conjunto local con llegadas. Povill remató al larguero en el minuto 13 y, uno después, sería el encargado de abrir el marcador, aprovechando un rechace en el área tras una parada de Gus.

La respuesta del Peñíscola fue buena y una combinación entre Araya y Saladié terminó con gol del primero para empatar el partido. Seguidamente, Saladié chutó al palo en lo que hubiese podido poner por delante al Peñíscola. Antes del descanso, y con el juego igualado, Povill volvió a marcar y puso al equipo catalán de nuevo por delante.

Reanudación

En el inicio de la segunda parte, Elías tuvo dos buenas ocasiones (la primera al poste). Pero, con el paso de los minutos, a los peñiscolanos les costaba cada vez más superar la defensa rival en ataques estáticos.

Un contragolpe de Industrias en el minuto 27 lo finalizó a gol Víctor Ramos, en el segundo palo. Uno después, Leandrinho hacía el 4-1 que obligaba a Santi Valladares a pedir tiempo muerto. Este pedía a sus jugadores «no perder la compostura»; y éstos mejoraron pasando a dominar el balón y teniendo algunas llegadas. Pero el siguiente tanto volvería a ser local, obra de Víctor Ramos, tras zafarse en el mano a mano con Gus.

Salió Diego Sancho de portero-jugador, a seis y medio del final. Así, después de algunos intentos, una recuperación de Leandrinho supuso el 6-1, a puerta vacía.

Ahí finalizó el ataque de cinco. Valladares no quiso arriesgar más para no encajar en caso de pérdidas y evitar un daño moral mayor a sus jugadores. Diego Sancho remató al poste en el penúltimo minuto.

Conclusión

Fin a una semana para olvidar por lo ocurrido y por los resultados. Solo un punto de nueve en los tres últimos partidos, contra rivales directos, que eran propicios para subir posiciones y alejarse del descenso.

Imagen de la plantilla del Servigroup Peñíscola, en esta temporada 2025/2026. / SERVIGROUP PEÑÍSCOLA FS

Ficha técnica

INDUSTRIAS SANTA COLOMA: Marcos Ferreyra, Tolrà, Corso, Puchy y Leandrinho. También jugaron: Aniol, Povill, Ramos, Medina, Walter y Kokoro.

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Elías, Víctor Pérez y Diego Sancho. También jugaron: Ferreira, Rosental, Saladié, Araya, Pablo Muñoz y Flores.

ÁRBITROS: José Cidoncha y Sergio Salomé (extremeños). Tarjetas amarilla para el local Leandrinho (28’).

GOLES: 1-0. Min.14: Povill. 1-1. Min.15: Araya. 2-1. Min.19: Povill. 3-1. Min. 27: Ramos. 4-1. Min. 28: Leandriho. 5-1. Min.34: Víctor Ramos. 6-1. Min. 37: Leandriho.

PISTA: Pavelló Nou (Santa Coloma de Gramanet).