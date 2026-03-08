Resumen Juveniles | Manu Portela pone la firma a los goles del triunfo del Villarreal ante el Elche (2-0)

Los tres representantes en la máxima categoría del fútbol juvenil tocaron los tres palos este fin de semana. El Villarreal de Pepe Reina sumó la única victoria, el Roda se trajo un buen punto de tierras murcianas y el Castellón, tan voluntarioso como falto de puntería, cayó en Gaetà Huguet sin merecerlo, pero para ganar o empatar hay que marcar goles.

Por partes, el Villarreal se trabajó la victoria frente al Elche en tierras de la Plana (2-0). Partido controlado por los vila-realenses, pero no pusieron ventaja en el marcador hasta el segundo acto. Y los dos goles llevaron la firma del mismo protagonista, el mediocentro pontevedrés Manu Portela, que hizo diana en los minutos 56 y 68.

El lateral Adrián Vivó intenta frenar al extremo del juvenil del Elche, Cassio Giorgi. / Juan Francisco Roca

Victoria importante para los intereses de la escuadra ‘grogueta’ que continúa en su particular pelea por la caza y captura del líder de la categoría, el Valencia. Es la cuarta victoria consecutiva que suma el equipo de Pepe Reina.

Derrota albinegra

El Castellón, pese a pelear y buscar el empate hasta el minuto 96 (cuando finalizó el encuentro) cayó derrotado en casa frente a un ordenado Real Murcia que plantó mucha guerra y que sacó provecho al gol que anotó Mario Abella en el minuto 73. Buenas paradas del portero visitante Juan Carlos López y buenos movimientos del delantero Pablo Reyes.

El Castellón mereció el empate frente a un sólio Real Murcia en Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

Finalmente, el Roda arrancó un empate (0-0) de su visita al feudo del equipo revelación esta temporada: el Murcia Promises. Un punto que deja al conjunto vila-realense en la zona media de la tabla clasificatoria.