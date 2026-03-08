Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resumen Lliga Comunitat | Un Nou Jove en plena racha noquea al Onda en el Agustín Sancho de Benlloch (1-0)

El en partido que cerró la jornada el Burriana sufrió un severo correctivo ante el Silla (1-3)



Celebración de la plantilla del Nou Jove por la victoria frente al Onda en Benlloch. / Redacción

Juanfran Roca

Castellón

Una de las sorpresas de la jornada se dio en el campo Agustín Santo de Benlloch donde el Nou Jove le hizo doblar la rodilla al poderoso Onda (1-0). El único gol del partido subió al marcador en el minuto 77 y lo firmó el goleador Younnes Addar. Décima victoria para los blanquinegros que se mantienen en la zona medio-alta de la tabla y décima derrota para los ondenses que están en tierra de nadie.

Otro de los duelos de rivalidad provincial se jugó en El Saltador y L’Alcora logró arañar un punto frente al Almazora en el tiempo de descuento (1-1). Los almassorenses se adelantaron en el marcador en la primera parte, en el minuto 35, por mediación de Iker Romero. Lo buscaron los azulejeros y en el minuto 91 encontraron la recompensa del empate por mediación de Hugo Fuentes.

El Alqueries de Óscar Sanahuja también arrancó un buen punto en el campo del Quart de les Valls (1-1), pese a marcar primero por mediación de Álex Molés (min. 66). El segundo tiempo se le hizo muy largo al equipo de la Plana Baixa y un autogol de Héctor Pérez dejó el 1-1 final. En el partido que cerró la jornada dominical el Burriana sufrió un duro correctivo en el campo Joan B. Planelles al caer derrotado frene al Silla por 1-3. El gol celeste fue de Pablo Llorens.

