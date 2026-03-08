Resumen Tercera RFEF | Villarreal C, Vall de Uxó y Roda firman un 'triplete' de triunfos provinciales

El Villarreal C cerró la jornada este domingo ganando al Soneja en el Mini Estadi (2-0), en un atractivo duelo de rivalidad provincial. El encuentro se desequilibró en el minuto 21 con el gol del madrileño Nico Sánchez, tras un centro de Mario Cervera desde el carril diestro. Con el tiempo ya cumplido (min. 93) el joven artillero castellonense Iker Adelantado puso el 2-0 definitivo.

El escurridizo extremo Nico Sánchez se encargó de inaugurar el marcador. / Juan Francisco Roca

Trabajada victoria para dedicársela a su compañero Álex Fita, que se lesionó hace unos días y el chaval de Moixent no podrá volver a los campos hasta dentro de seis o siete semanas. Fue uno de los refuerzos para la escuadra grogueta en este pasado mercado de invierno.

La esperada victoria

Y 77 días después volvió a ganar el Vall de Uxó lejos de casa. Lo hizo frente al Hércules B en tierras alicantinas (0-1) gracias al solitario gol que anotó Jorge Piñango en el minuto 58 de partido. Quinta victoria vallera lejos del José Mangriñán para reactivar al equipo de José Manuel Descalzo en la tabla. A falta de los resultados de este domingo, la escuadra de la Plana Baixa es noveno, a tres puntos de las plazas de ‘play-off’ de ascenso.

Alegría en el vestuario del Vall de Uxó por los tres importantes puntos en Torrellano. / UD Vall de Uxó

Fue un partido muy igualado, pero el Vall de Uxó tuvo mucha presencia en el partido. Tuvo balón y por momento se gustó en el terreno de juego. No se vieron goles en la primera parte nada más arrancar la segunda mitad llegó el golazo de Piñango y en la recta final del duelo Adri Dominguez estuvo a punto de ampliar la renta.

Tres puntos de oro

El Roda volvió a ganar y echa tierra de por medio sobre las plazas de descenso. El equipo de Miguel Ángel Muñoz sentencio en duelo en apenas ocho minutos de intervalo. A la media hora los gualdinegros aprovecharon una acción a balón parado para abrir el marcador. Un saque de esquina que terminó con un certero remate de cabeza del ariete canario Joel Sánchez desde el segundo palo.

Otra victoria del Roda para dar un paso de gigante para eludir el descenso. / CD Roda

Apenas siete minutos los vila-realenses castigaron Torrellano, nuevamente tras un córner. El balón quedó suelto en el borde del área y Álvaro García, con un disparo directo, transformó su primer gol como jugador del Roda. Tres puntos importantes.