Fin de semana loco en el baloncesto de Castellón: dos prórrogas en Benicarló... y derrota cruel (87-92)

Si lo del Amics Castelló con su surrealista canasta ganadora ya parecía difícil de explicar, lo vivido en Benicarló no se quedó atrás. El Maderas Sorlí rozó una victoria que tenía muy cerca, pero acabó cayendo de la forma más dolorosa ante el Spanish Basketball Academy tras dos prórrogas (87-92). El equipo de Sergio Lamúa compitió a gran nivel durante muchos minutos, aunque terminó pagando caro un final agónico y sumó su sexta derrota consecutiva, un bache que le obliga a reaccionar cuanto antes con el Mataró cada vez más cerca por detrás.

El conjunto benicarlando arrancó con buenas sensaciones, liderado por un inspirado Matthew Becht, que abrió el partido con dos triples consecutivos para responder al acierto inicial del rival. El duelo avanzó con un ritmo alto, intercambio de canastas e intensidad en ambos lados de la pista, hasta cerrarse el primer cuarto con un ajustado 21-21.

En el segundo periodo el choque se endureció y las defensas comenzaron a imponerse. Un triple de Harguindey dio aire al Benicarló y colocó el 31-27, pero el partido cambió de tono a partir de ahí. Tres técnicas casi consecutivas por protestar, una al técnico Sergio Lamúa y dos a Haro, descentraron a los rojillos y permitieron al rival darle la vuelta al marcador antes del descanso (33-35).

Libroia, autor de 25 puntos, dirige un ataque del Benicarló, ayer. / ELOY CERDÁ

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el Benicarló siguió peleando pese a verse condicionado por la descalificación de Aleix Haro y por las tres faltas acumuladas de Harguindey y Perdiguero. Aun así, el equipo local supo rehacerse y firmó un parcial de 10-0 que le permitió tomar el mando con un esperanzador 63-56 a menos de cuatro minutos del final. Parecía el momento decisivo, pero un triple de Curfman y el empuje final del Spanish Basketball Academy acabaron llevando el encuentro a la prórroga.

Las dos prórrogas

Ahí llegó el verdadero carrusel de emociones. Con 70-74 en el tiempo extra, Libroia lideró la remontada local y puso el 75-74 a 40 segundos del final. Salame empató, Libroia volvió a golpear con un triple y, cuando parecía que el partido ya se escapaba, Curfman forzó la segunda prórroga con otro lanzamiento decisivo (78-78). En ese segundo tiempo extra, el Spanish logró abrir una pequeña renta (80-84) que resultó decisiva. El Maderas Sorlí todavía tuvo fuerzas para agarrarse al partido y llegó a colocarse a solo un punto (87-88), pero esta vez la remontada ya no se pudo completar.