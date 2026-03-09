Alba Bautista y Lucía González brillan con luz propia en un inicio de curso soñado para el Mabel Benicarló

La primera fase de la Liga Iberdrola 2026, celebrada en Manises, dejó un balance inmejorable para el Mabel, que firmó una actuación sobresaliente al situar a sus dos clubes en el podio.

El Club Mabel Benicarló se proclamó subcampeón de esta primera fase, completando una destacada participación entre un total de 25 equipos. Por su parte, el Club Mabel Manola Belda Benicarló rubricó también un gran papel al finalizar en tercera posición, confirmando el excelente nivel competitivo de la cantera benicarlanda en este arranque de temporada.

La presencia de ambos clubes en los puestos de honor supone un motivo de orgullo para la escuela, que ve recompensados años de esfuerzo, constancia y trabajo de base con un resultado de enorme prestigio en una de las competiciones más exigentes del calendario nacional.

Imagen grupal del equipo del Mabel Benicarló en Manises. / MABEL BENICARLÓ

Alba y Lucía brillan

Además del éxito colectivo, la cita de Manises dejó grandes noticias a nivel individual gracias a la participación de las gimnastas internacionales Alba Bautista y Lucía González, que estrenaron temporada con una espectacular puesta en escena. En cuanto a los resultados, Alba Bautista logró la medalla de oro en aro y cinta, además de la plata en pelota, mientras que Lucía González se colgó la medalla de oro en pelota, redondeando un fin de semana sobresaliente.

Desde la escuela de gimnasia rítmica Mabel, apuntaron que «la satisfacción es máxima por el trabajo realizado en esta primera prueba del curso». «El rendimiento de todas las gimnastas y el papel del cuerpo técnico refuerzan la línea de crecimiento de un club que vuelve a situarse entre los referentes de la gimnasia rítmica».

Con este prometedor inicio, la entidad afronta con ilusión y ambición esta nueva temporada.