Golpe maestro del castellonense Juanlu Esbrí en el circuito internacional de pádel: ¡Campeón en Portugal!

Juanlu Esbrí sigue confirmando su crecimiento en la élite del pádel internacional. El jugador de Castellón, actual número 26 del mundo, se proclamó campeón del FIP Padel Gold de Ponta Delgada, en las Azores, después de imponerse junto a Álex Ruiz a la pareja formada por Quílez y Mouriño por 6-4 y 7-6 en una final muy sólida y competida.

La victoria vuelve a poner en valor el gran momento de forma de Esbrí, que firmó un partido muy serio junto a su compañero. La dupla española marcó un ritmo alto desde el inicio, llevó la iniciativa en los momentos importantes y supo gestionar con madurez un segundo set mucho más igualado, que terminó resolviéndose en el ‘tie break’. Esa capacidad para competir con solvencia en los puntos decisivos fue una de las claves del título.

Para Juanlu Esbrí, este triunfo supone un nuevo impulso en una temporada exigente y repleta de retos. No en vano, el castellonense sigue asentándose entre los mejores jugadores del circuito, como demuestra su posición en el ranking mundial, en el que ocupa el puesto 26. El título en Ponta Delgada refuerza además su confianza antes de afrontar las próximas citas del Qatar Airways Premier Padel.

La próxima semana continuará su andadura internacional en los torneos que se celebrarán a partir del 16 de marzo en Cancún y, posteriormente, en la ciudad norteamericana de Miami. Dos nuevas paradas de máxima exigencia para un Esbrí que sigue dando pasos firmes en su progresión y que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.