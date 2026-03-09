El presidente del Peñíscola FS Manuel Sierra da la cara y expulsa a los dos aficionados que saltaron a pista. "La imagen que hemos dado es imperdonable"

El presidente del Servigroup Peñíscola, Manuel Sierra ha comparecido este lunes para explicar los acuerdos de la junta directiva tras los graves incidentes del Peñíscola – Noia del pasado martes 3 de marzo en el Juan Vizcarro.

Sierra calificó la comparecencia como la «más desagradable» que ha tenido que hacer a la vez que«necesaria». Inicialmente puntualizó que el cruce de comunicados no tenía sentido y que el club esperó hasta que se han esclarecido los hechos. «El club hasta hoy emitió un único comunicado sobre los desagradables hechos porque desde ese mismo día se empezó a trabajar recogiendo datos y pruebas; y haciendo visitas casi diarias a la Guardia Civil. Ya dijimos en el comunicado que intentaríamos esclarecer lo que había pasado y que íbamos a tener mano dura sobre quienes consideráramos responsables».

En relación con las dos personas que accedieron a la pista, Sierra califica su grado de implicación totalmente diferente «uno pega y el otro intenta separar» pero en cualquier caso indica que «los dos cometen una ilegalidad cuando está absolutamente prohibido».

Twitter: @joseluislopezoj

Los espectadores, expulsados inmediatamente

«Las decisiones respecto a estas dos personas, que están perfectamente identificadas, se les han comunicado por burofax que son su expulsión inmediata como abonados del club; prohibiéndose el acceso al pabellón Juan Vizcarro y a las instalaciones del club, a uno durante cinco años y al otro durante dos».

Del mismo modo, anunció que el club les reclamará la sanción de 12.000 euros impuesta por el acceso indebido de estas personas a la pista. Respecto a los jugadores implicados, el Peñíscola les ha abierto un expediente disciplinario por falta muy grave porque la junta directiva entiende que el daño se extiende a varios aspectos.

«En tema deportivo el daño está hecho con las sanciones impuestas. En el económico se les va a sancionar económicamente por el importe de las sanciones recibidas por el club. Por último está el aspecto reputacional que a mí personalmente es el daño que más me hace. Esto ha costado 25 años levantarlo en un pueblo de 8000 habitantes. Lo que ha costado 25 años levantar, en un minuto nos la han tumbado. No lo voy a perdonar».

Manuel Sierra concluyó con que «el club no va a tener ningún tipo de miramiento en este sentido. Actuará con calma y escuchando a todas las partes, pero la mano va a ser dura. No quiero convertir en mártires a los implicados; podemos intentar comprender, pero en ningún caso justificar lo ocurrido. La imagen dada es imperdonable. Manchada la imagen nos queda día a día para que España siga creyendo en nosotros y sigamos siendo el club humilde, honrado y que todos han conocido hasta hace seis días».