La hazaña del atleta del Facsa Playas Dani Monfort le acerca al Mundial de Brasil: “Solo de pensarlo…”

Dani Monfort ya no es solo una promesa. El marchador castellonense firmó en Cieza una excelente actuación para proclamarse campeón de España sub-23 de media maratón marcha y firmar en la general una brillante quinta plaza que refuerza su candidatura para ser seleccionado para el Campeonato Mundial de Marcha, el 11 y 12 de abril en Brasil.

El atleta de la Pobla Tornesa (20 años) afrontaba en tierras murcianas un reto de máxima exigencia: su debut oficial en los 21 kilómetros, la nueva distancia olímpica de la marcha atlética en ruta. Y lo superó con una gran nota.

Gran éxito

En su primer año en la categoría sub-23, el playero no solo se colgó el oro nacional, sino que dejó una actuación de enorme madurez en un escenario reservado a especialistas consagrados.

La prueba tenía además un valor especial, ya que suponía el inicio de una nueva etapa para la marcha española con la implantación de la media maratón y la maratón como distancias oficiales en sustitución de los tradicionales 20 y 35 kilómetros. En ese contexto de cambio, con un circuito exigente, sinuoso y muy duro físicamente, Monfort comparecía ante uno de los desafíos más importantes de su todavía joven carrera.

Así fue la carrera

Lejos de verse superado por el escenario, compitió con inteligencia, serenidad y personalidad. Supo administrar el esfuerzo con criterio durante las 21 vueltas al circuito y acabó firmando una quinta posición absoluta de enorme prestigio con un tiempo de 1:27:54. Solo cedió ante nombres de peso en la marcha nacional como Diego García Carrera, Álvaro López, Miguel Ángel López Nicolás y Paul McGrath, lo que da todavía más valor a su rendimiento.

Por otro lado, su dominio en la categoría sub-23 fue incontestable. Monfort se proclamó campeón con más de cinco minutos de ventaja sobre Javier de Arriba e Iván Molina, sus acompañantes en el podio. Además, al tratarse de una distancia nueva dentro del calendario oficial, su marca le permite establecer también los récords de España y del campeonato en esta especialidad.

Más allá del oro, su actuación deja un mensaje muy claro: Dani Monfort ha llegado a la categoría sub-23 dispuesto a marcar diferencias. No solo por el resultado, sino por la manera de competir, por la madurez que mostró en carrera y por la sensación de margen que todavía tiene por delante.

Monfort, feliz y orgulloso

Tras la prueba y con la adrenalina presente, Monfort analizó su logro: «Estoy contento, por supuesto. Antes de la prueba firmaba un top-5 en la clasificación global y hacer podio en la carrera parcial sub-23. Acabé quinto en la general y gané en la categoría sub-23. Es decir, el balance es buenísimo».

El playero se mostró ambicioso y considera que su techo está todavía por descubrir: «Lo que me anima, sobre todo, es comprobar que tengo mucho margen de mejora. En el fondo, creo que noté que afrontaba mi estreno oficial en esta distancia de media maratón. Podría haberlo hecho mucho mejor. Se me hizo largo», explicó, reflejando tanto su exigencia como su hambre competitiva.

Su ilusión, el Mundial

Su destacada labor le sitúa con opciones muy reales de formar parte del equipo español en la Copa del Mundo de marcha atlética en ruta por países, que se celebrará en Brasil los días 11 y 12 de abril. «No hay nada seguro, pero, al ser uno de los cinco primeros clasificados, tengo mis opciones. Si soy uno de los seleccionados, sería una inmensa alegría. Solo de pensar en esa experiencia…», confesó el castellonense, ilusionado ante la posibilidad de vivir una cita internacional de primer nivel. Monfort, presente y mucho futuro.