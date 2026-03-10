Fútbol
Dos jugadores del Los Angeles FC, expulsados de por vida por culpa de las apuestas deportivas
Se trata de Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y Derrick Jones
O. O.
La MLS ha sancionado con la expulsión definitiva a Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y a Derrick Jones, ambos exfutbolistas del Los Angeles FC, por haber apostado en partidos de la competición, incluidos encuentros de sus propios equipos.
La liga norteamericana determinó que los dos futbolistas participaron en actividades de apuestas ilegales a lo largo de las temporadas 2024 y 2025. Entre los casos documentados figura que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido disputado el 19 de octubre de 2024, resultado que efectivamente se produjo.
La MLS señaló que facilitaron información confidencial a terceros sobre su intención de provocar amonestaciones. No obstante, la institución precisó que no ha encontrado evidencias de que estas conductas alteraran el resultado de ningún encuentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Duelo en Sequiol y en la 'festa' de Castelló: fallece inesperadamente Jorge Martí
- La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el martes de Magdalena
- Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes
- La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
- La Generalitat inicia las obras del antiguo edificio de Correos de Castelló: su nuevo uso
- Programa de la Magdalena del 10 de marzo: todos los actos y conciertos del martes