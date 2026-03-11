Diego d’Onda, el jugador de Pilota Valenciana que disputará el Mundial en Argentina

Al Mundial. Del 6 al 12 de abril, Diego López, conocido deportivamente como Diego d’Onda, competirá en Mendoza (Argentina) en el Mundial de Pelota, después de haber sido incluido en la lista definitiva confeccionada por el seleccionador Juanma Garrido. La presencia del jugador ondense en la gran cita internacional confirma su crecimiento y su peso dentro del combinado nacional, en el que partirá como una de las piezas importantes del bloque masculino.

Diego será una de las bazas de la selección española especialmente en las modalidades de llargues y juego internacional, donde puede aportar experiencia, regularidad y capacidad competitiva, aunque también se desenvuelve con solvencia en disciplinas como one wall y manito. Su polivalencia y su buen momento le convierten en un perfil muy valioso para el combinado español de cara a un campeonato de máxima exigencia, en el que cada detalle puede resultar decisivo.

La expedición partirá el próximo 30 de marzo rumbo a Argentina con tiempo suficiente para aclimatarse, adaptarse a las condiciones del torneo y ultimar la preparación antes del inicio de la competición. Será una fase importante para llegar en plenitud a un campeonato que reunirá a algunas de las mejores referencias internacionales de este deporte y en el que España aspira a tener protagonismo.

Además, Diego d’Onda afrontará la cita mundialista en un estado de forma muy positivo. El pelotari ondense participó el pasado lunes en Castelló en el XVI Trofeu de la Magdalena, una prueba exigente en la que no pudo lograr la victoria, aunque dejó muestras de su nivel competitivo. Más allá del resultado, su presencia en ese torneo le sirvió para seguir acumulando ritmo y sensaciones en una fase decisiva de la temporada.

Con el Mundial ya en el horizonte, el jugador de Onda centra ahora todos sus esfuerzos en llegar en las mejores condiciones posibles a Mendoza. Su convocatoria supone, además, un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años y una oportunidad para seguir consolidándose en la élite internacional de la pelota.