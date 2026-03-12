El Betis cae ante el Panathinaikos de penalti pese a jugar con uno más casi treinta minutos.

Un gol de penalti del argentino Vicente Taborda en el minuto 88, cuando estaba el Panathinaikos con un jugador menos, le da a los griegos a su favor (1-0) el primer paso en esta eliminatoria de octavos de final de la Europa League, por lo que el Betis tendrá que reaccionar en la vuelta que se disputará el próximo jueves en el estadio La Cartuja.

Empezó con este partido la verdadera cuenta atrás para hacer algo importante en esta segunda competición continental de clubes y la cita reunió a dos clásicos de los banquillos, el chileno Manuel Pellegrini y el español Rafael Benítez.

La llegada al conjunto griego del preparador madrileño ha supuesto una reacción del Panathinaikos tanto en el torneo doméstico como en el europeo, mientras que el Betis se presentó con dudas tras encadenar en LaLiga tres jornadas sin ganar.

El equipo sevillano, pese a ello, partía como claro favorito en esta eliminatoria y salió con una alineación de gala, sin tener en cuenta que tres jugadores de peso se recuperan de lesiones de larga duración -Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso y el marroquí Sofyan Amrabat-.

Los béticos no se dejaron intimidar por un hipotético arranque impetuoso del equipo griego, ni tampoco por la presión de los aficionados en el Olímpico de Atenas, bastante desangelado debido a que no se podía ocupar aproximadamente la mitad de sus gradas por unas reformas que se acometen.

El marroquí Ez Abde y el colombiano Cucho Hernández fueron los que pronto mostraron sus intenciones ante el meta marfileño Alban Lafont y los que más incisivos estuvieron en un Betis que dominó aunque también tuvo que estar atento en defensa a las contras de los rivales.

Cucho, rebasada la media hora, gozó de la mejor ocasión para marcar en la primera mitad, pero Lafont estuvo atento y mandó el balón a córner en un partido que se fue al descanso con el empate inicial pero con un conjunto el español que controló siempre la situación.

Con esas mismas sensaciones transcurrió la segunda parte y también Abde y Cucho fueron los primeros que remataron con peligro, aunque lo que desequilibró el encuentro fue la expulsión del carrilero derecho marroquí Anass Zaroury poco antes de cumplirse el primer cuarto de hora de este periodo.

Zaroury vio una primera tarjeta en el minuto 49 y diez después la segunda por una entrada a su compatriota Abde, lo que dejó al Betis opciones de aprovecharse de la situación pese a que el adversario se enrabietó ante la adversidad.

Hasta tal punto se envalentonaron los locales que el árbitro, tras mirarlo en el monitor del VAR, marcó un penalti de Diego Llorente sobre un recién salido, el delantero polaco Karol Swiderski, y lo transformó el argentino Vicente Taborda.

Además, esa acción motivó la segunda amarilla para el jugador bético, con lo que se equipararon las fuerzas numéricas sobre el campo en el minuto 86 y que de ahí hasta el final, con cinco minutos de prolongación, el 1-0 no se moviera.