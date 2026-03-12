El Club Baloncesto Castelló valora su gran cantera en la Bodeguilla de Mediterráneo

Es imposible entender el baloncesto base de Castellón sin el Club Baloncesto Castelló, más conocido como CBC. Varios integrantes del senior masculino y del senior femenino acudieron a la Bodeguilla de Mediterráneo junto al presidente de la entidad Miguel Ángel Pitarch y al director técnico Carles Yuste.

El mandatario reconoció que «son una de las canteras más potentes de la provincia, con permiso del Amics» y destacó «los numerosos equipos que tiene el club», fomentando los valores del compañerismo y el respeto al rival. Así, desde el club reconocen que están muy satisfechos con la temporada... con el junior femenino a punto de desplazarse a Polonia.