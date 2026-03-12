Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Baloncesto Castelló valora su gran cantera en la Bodeguilla de Mediterráneo

Uno de los clubs con mayor solera de la provincia de castellón en cuanto a formación base se refiere

El CBC, en la Bodeguilla.

El CBC, en la Bodeguilla. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Aitor Aguirre

Castellón

Es imposible entender el baloncesto base de Castellón sin el Club Baloncesto Castelló, más conocido como CBC. Varios integrantes del senior masculino y del senior femenino acudieron a la Bodeguilla de Mediterráneo junto al presidente de la entidad Miguel Ángel Pitarch y al director técnico Carles Yuste.

El mandatario reconoció que «son una de las canteras más potentes de la provincia, con permiso del Amics» y destacó «los numerosos equipos que tiene el club», fomentando los valores del compañerismo y el respeto al rival. Así, desde el club reconocen que están muy satisfechos con la temporada... con el junior femenino a punto de desplazarse a Polonia.

