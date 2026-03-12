El Club Baloncesto Castelló valora su gran cantera en la Bodeguilla de Mediterráneo
Uno de los clubs con mayor solera de la provincia de castellón en cuanto a formación base se refiere
Castellón
Es imposible entender el baloncesto base de Castellón sin el Club Baloncesto Castelló, más conocido como CBC. Varios integrantes del senior masculino y del senior femenino acudieron a la Bodeguilla de Mediterráneo junto al presidente de la entidad Miguel Ángel Pitarch y al director técnico Carles Yuste.
El mandatario reconoció que «son una de las canteras más potentes de la provincia, con permiso del Amics» y destacó «los numerosos equipos que tiene el club», fomentando los valores del compañerismo y el respeto al rival. Así, desde el club reconocen que están muy satisfechos con la temporada... con el junior femenino a punto de desplazarse a Polonia.
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
- Así fue la agresión de un hombre a las dos sanitarias que trabajaban en Magdalena
- La historia se repite: Las lluvias vuelven a inundar el acceso a la zona residencial de Molí Nou en Vila-real
- La ‘Llum de Sequiol’ ilumina al ‘món fester’ y se alza con otro primer premio
- Programa de la Magdalena del 11 de marzo: todos los actos y conciertos del miércoles
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa