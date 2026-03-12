Vila-real será el epicentro de los eSports con la llegada de las 2XKO EU Community Series

Vila-real se prepara para vivir una jornada histórica para los amantes de los deportes electrónicos, los eSports, en la modalidad de videojuegos de lucha. La ciudad ha sido seleccionada para albergar el Versus Royal 2026, un torneo oficial integrado dentro del circuito 2XKO EU Community Series, que se celebrará el próximo 11 de abril de 2026 en el Teatro Tagoba.

El evento se enmarca dentro de la primera temporada de la 2XKO EU Community Series, la ambiciosa iniciativa de Riot Games diseñada para fortalecer la escena competitiva a nivel europeo.

El torneo organizado por el Servei Municipal d’Esports de Vila-real en colaboración con la empresa Teseo y el Minotauro, forma parte de la categoría de Community Locals, eventos presenciales que actúan como pilar fundamental para el crecimiento del talento regional y permiten a los jugadores acumular puntos clave en la clasificación oficial dentro del circuito europeo de la modalidad.

Vila-real acogerá en abril el Versus Royal 2026, un torneo oficial integrado dentro del circuito 2XKO EU Community Series de eSports. / 2XKO EU Community Series

Competición de alto nivel

2XKO, el reciente y aclamado juego de lucha por equipos 2v2 de Riot Games, ha irrumpido con enorme fuerza en el sector de los deportes electrónicos. Ambientado en el universo de League of Legends y Arcane (la popular serie de Netflix de ganadora de 4 Emmys), el título destaca por su jugabilidad frenética y estratégica, exigiendo un alto nivel de habilidad por parte de los competidores.

Competición de Fatal Fury

El evento también acoge un torneo de Fatal Fury: City of the Wolves, la última entrega de la clásica saga Fatal Fury que fue lanzada en 2025 tras 26 años desde su última entrega. Este torneo traerá variedad al evento aportando una jugabilidad clásica de 1vs1 en contraposición al frenético 2vs2 de 2XKO.

Vila-real acogerá en abril el Versus Royal 2026, un torneo oficial integrado dentro del circuito 2XKO EU Community Series de eSports. / 2XKO EU Community Series

El camino hacia el EVO Las Vegas 2026

La 2XKO EU Community Series no solo busca fomentar el talento local, sino que es la antesala de la élite mundial. Los competidores que logren ganar en el torneo de Vila-real conseguirán como premio un viaje a Niza para participar en el EVO Europa, el torneo más importante del continente en este marco.

Además de este suculento premio, el torneo de Vila-real también servirá para sumar puntos para el ranking europeo, cuya culminación será una gran final en el mes de abril. El gran premio de esta serie es una experiencia inmersiva única: un viaje pagado para que el equipo ganador represente a la región en el EVO Las Vegas 2026, el escenario de lucha más prestigioso del mundo.

Vila-real acogerá en abril el Versus Royal 2026, un torneo oficial integrado dentro del circuito 2XKO EU Community Series de eSports. / 2XKO EU Community Series

Información e inscripciones

“Es un orgullo que una ciudad como Vila-real sea sede de un evento de este calibre dentro del circuito europeo”, señalan los organizadores. “El objetivo de esta parada es consolidar la escena local y ofrecer una plataforma profesional para que los jugadores de la región puedan demostrar su nivel ante la comunidad europea y aspirar a los máximos galardones del circuito”. Los interesados pueden consultar la información actualizada y registrarse a través de la plataforma oficial versusroyal.com.