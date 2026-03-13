Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanlu Esbrí y su gran objetivo para el 2026: "Quiero jugar el Mundial con España"

El actual campeón de Europa con la selección afronta el 2026 con la cita mundialista y el Premier Padel Finals del Qatar Arways Premier Padel

Juanlu Esbrí, campeón de Europa de pádel, analiza sus objetivos en 2026 con Ismael Mateu, redactor de Deportes.

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

Suma y sigue. Tras ganar el pasado fin de semana el torneo FIP Gold Ponta Delgada, en las Azores (Portugal), Juanlu Esbrí González (Castelló, 22/01/2001) se tomó un pequeño break por las Fiestas Fundacionales de la Magdalena ante de poner rumbo al continente americano. Entre su tiempo libre, el actual número 23 del ránking mundial de pádel FIP se pasó por la Bodeguilla de Mediterráneo, donde desarrolló los objetivos de cara a esta temporada 2026.

«La verdad es que fue espectacular, ganar un torneo de ese nivel y estar allí en las Azores», reconoció en un principio en relación al séptimo título de su carrera.

En lo poco que llevamos del 2026, Esbrí se ha consolidado entre los 25 primeros del ránking mundial, ya que terminó el 2025 como el 27º y ahora es 23º.

Juanlu Esbrí, en el centro, junto a sus padres, el director de Mediterráneo, Ángel Báez, y los redactores de Deportes: Ismael Mateu (2º por izquierda) y Aguirre (derecha).

Los objetivos

«Es uno de los objetivos, terminar lo más arriba posible y aspirar al top-10. Además, este año hay Mundial. Espero poder estar con España para poder traer el Mundial a casa», confesó, en relación a poder debutar en una cita mundialista, el sueño todo deportista.

«Ir al Mundial sería perfecto para mí, es el gran objetivo de esta temporada. Y a ver si somos capaces de lograrlo», añadió.

En cuanto a lo más inminente, el joven de 25 años destacó que la importancia del calendario que se le viene: «Ahora me voy a México a finales de semana para participar en el torneo de Cancún y, tras él, para Miami, en Estados Unidos. Y tras ello, regreso a España y a comenzar la gira asiática. No paramos», argumentó.

El castellonense Juanlu Esbrí, campeón de Europa de pádel, visitó 'Mediterráneo'.

El deseo a final de temporada

Por último, Juanlu Esbrí analizó cuáles son sus retos hasta final del presente ejercicio 2026. «Como siempre decimos, me gustaría terminar el año lo más arriba posible. Me siento preparado para estar en el top-10 mundial», indicó.

Un deportista de Castelló que es actual campeón de Europa de pádel con España y que, a su vez, le «gustaría disputar el Master Final (Premier Padel Finals del Qatar Arways Premier Padel), que sería estar en el top-16 a final de esta temporada. Pero si podemos acabar el uno, mejor que mejor».

