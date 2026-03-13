Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El regreso del Servigroup Peñíscola a su pabellón tras los graves incidentes ante el Noia

Primer partido en casa tras los altercados y las severas sanciones recibidas, con el lles Balears Palma convertido en la nueva amenaza (19.00 horas)

Plantilla del Servigroup Peñíscola, que regresa al pabellón Juan Vizcarro con el recuerdo en lo que sucedió en su anterior encuentro en casa. / ELOY CERDÁ

Eloy Cerdá

Peñíscola

El fútbol sala regresa al pabellón Juan Vizcarro de Peñíscola después de los graves hechos que se produjeron en el último partido disputado en la instalación, el 3 de marzo, ante el Noia Portus Apostoli. Plantilla, club y afición quieren tratar de pasar página a lo ocurrido buscando conseguir el triunfo contra uno de los equipos más potentes de Primera División, el Illes Balears Palma Futsal (5º, 34 puntos).

El Servigroup Peñíscola intentará ponerle las cosas muy difíciles al campeón de Europa esta tarde-noche del sábado 14 de marzo del 2026, a partir de las siete de la tarde (televisado por LaLiga+).

El equipo del Baix Maestrat necesita, en esta 22ª jornada, un golpe anímico positivo por todo lo ocurrido en los últimos días. Para dejar atrás los incidentes del encuentro contra el Noia, las sanciones a tres de sus jugadores y la recibida por el club; y los últimos resultados, donde solo pudo sacar un punto de nueve contra tres rivales directos. Además, y principalmente, para intentar distanciarse del descenso en la clasificación, que está ocho puntos por debajo suyo.

Vídeo: Brutal tangana tras el partido del Peñíscola contra el Noia

Puntuar ante el Palma sería una buena forma de llegar a la parada de la Copa de España, que casualmente ganó el Peñíscola hace un año, aunque ahora atraviesa una situación bien distinta. Con 22 puntos es 13º y no se puede despistar, pese a tener ocho puntos más que el Family Cash Alzira, penúltimo.

Santi Valladares y sus jugadores tienen muy claro que el objetivo es llegar cuanto antes a la barrera de los 30 puntos, que suele asegurar la salvación.

Bajas en la pista… y en la grada

Será el segundo partido de sanción para Gio González, Juanqui y Juanico; mientras que Diego Quintela continuará siendo baja por lesión. Pero las ausencias, esta vez no estarán únicamente en la pista, sino que también en la grada.

Ya no estarán en el público los dos seguidores que saltaron a la pista contra el Noia y que han provocado la importante sanción económica al Peñíscola (12.000 euros). Manuel Sierra, presidente del club, anunció este lunes que la junta directiva expulsaba de manera inmediata a ambos, «a uno durante cinco años y al otro durante dos», puntualizó.

Vídeo: El presidente del Peñíscola FS explica los acuerdos de su directiva y las sanciones a los causantes de la trifulca ante el Noia

Eloy Cerdá

El club encarara la cita con las medidas de seguridad habituales, aunque parece claro que mucha gente de otros puntos del país mirará con lupa lo que pueda ocurrir en el Juan Vizcarro. Sin embargo, la afición está centrada en animar y apoyar a su equipo. No debería suceder nada destacable.

Perfil bajo

El Peñíscola mantiene la dinámica de pasar inadvertido, con pocas publicaciones en redes sociales y sin la habitual previa de su entrenador, Santi Valladares, como ya ocurriese en el último partido.

Poco a poco se quiere recuperar la normalidad y todo lo perdido a lo largo de estas semanas, centrándose solamente en lo deportivo.

