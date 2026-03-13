El fin de semana deportivo en la provincia de Castellón: Baloncesto, atletismo, fútbol sala, volei...

El Amics, a cerrar la Magdalena con una victoria vital

El Amics Castelló vuelve este domingo al Ciutat de Castelló y buscará despedir las fiestas de la Magdalena con una importantísima victoria contra el Homs UE Mataró (12.00 horas). Los de José Luis Pichel, con un balance de 15 victorias y 5 derrotas, ocupan la segunda posición igualados al Sant Antoni (15-5). En frente, un rival en descenso con un balance de 6 victorias y 15 derrotas. El técnico aprovechó para hacer un llamamiento a la afición castellonense en un día muy especial para la ciudad: «Estamos en el último día de las fiestas de la Magdalena y creemos que es un muy buen plan para venir al Ciutat», apuntó.

Aitor Aguirre

El Benicarló necesita romper la mala racha ante el Llíria

El Maderas Sorlí Benicarló visita este sábado la pista del Club Esportiu Bàsquet Llíria (18.30 horas) en el encuentro correspondiente a la jornada 21. Los rojillos afrontan este compromiso con la urgencia de conseguir la victoria que le permita respirar en la clasificación. Son seis las derrotas seguidas que acumula y eso ha hecho que vaya perdiendo puestos, hasta el punto que el Mataró (12º), que está en zona de promoción de permanencia, esté a solo una victoria de igualarlo, aunque el equipo catalán tiene un partido más. El técnico Sergio Lamúa, en declaraciones a Mediterráneo en la Bodeguilla esta semana, afirmó que «Tenemos la responsabilidad de salvar la categoría porque la situación está complicada, pero tengo la sensación de que el equipo está en proyección de acabar bien».

Ismael Mateu

Aplazado el Fustecma-Paterna debido a las ventanas FIBA

El Fustecma Nou Bàsquet Femení- Nou Bàsquet Paterna que estaba previsto para este sábado a las 18.30 horas, ha sido aplazado un día antes de disputarse, debido a las ventanas FIFA, tal y como ha informado el club castellonense en sus redes sociales. El partido se disputará finalmente el miércoles 25 de marzo a las 20.15 en el Pabellón Fernando Úbeda (Grapa). El conjunto de Jaume Tormo, tras un inicio muy negativo, tiene prácticamente sellada la permanencia y, salvo catástrofe, disputará la tercera temporada en la segunda categoría del baloncesto español, consolidando el proyecto del primer equipo en una liga de muchísimo nivel.

Aitor Aguirre

ATLETISMO

El Facsa lidera la expedición en la Copa de Europa de Lanzamientos en Nicosia

El Club Atletismo Facsa Playas de Castellón reafirma su posición como referente del atletismo europeo con seis integrantes en la Copa de Europa de Lanzamientos, que tendrá lugar en Nicosia (Chipre) este fin de semana.

En la categoría absoluta, destaca la presencia de Diego Casas en lanzamiento de disco. El atleta llega a Nicosia ocupando el primer puesto del ranking europeo de la temporada, lo que le sitúa como uno de los principales aspirantes al podio continental. En lanzamiento de peso, la plusmarquista Belén Toimil buscará consolidar su posición entre las mejores de Europa. Por su parte, Kevin Arreaga acude a la cita en martillo. La cantera del también tendrá un protagonismo esencial con Rafael Mahíques (jabalina) y Andrea Sales (martillo).

17 atletas del Facsa en el sub-18 que se celebra en Antequera

El Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera (Málaga) acoge este fin de semana el Campeonato de España sub-18 Short Track. El conjunto playero acude a la competición 17 atletas (12 hombres y 5 mujeres).

En masculino destacan las figuras de Hugo Casañas en lanzamiento de peso y Guillem Cuartero en los 3.000. También cuentan con serias opciones de medalla de la mano de Sergi Roca en pértiga y Vicent Ferreres, en longitud. La lista de participantes masculinos se completa con Jordi Bernat (60 m), Francisco Arasteny (800 m), Rafa Gimeno (Altura), Adrián Cuevas (Pértiga), Víctor Souza (Longitud) y Samuel Carratala (Triple Salto). En el cuadro femenino, el club estará representado por cinco atletas: Mar García y Paula Mallol en los 1.500 metros, Estela Alberola en los 3.000, Carmen Álvarez en salto con pértiga y Nuria Gual en triple salto.

La Volta a Peu a Castelló-XXV Trofeu Luis Adsuara, este domingo a las 12.00 en Castelló

La arraigada Volta a Peu Castelló Trofeu Lluís Adsuara Magdalena 2026 llega este domingo a Castelló con su XXV edición, una cita ya clásica del calendario deportivo popular que, además, sirve para poner el broche final a las fiestas de la Magdalena. Para este año, y con motivo del 25 aniversario, la organización ha diseñado una camiseta conmemorativa en la que aparecen figuras y elementos emblemáticos de la capital de la Plana. Además, la carrera mantiene su carácter solidario, ya que tiene un fin benéfico en favor de la asociación Afanías, reforzando así el componente social.

FÚTBOL SALA

El Bisontes, este sábado contra el Natació Sabadell en el Ciutat

El Bisontes Playas de Castellón recibe al Natació Sabadell (12.00 horas) en el Ciutat de Castelló. Los azulones son penúltimos del Grupo III de Segunda B con 18 puntos y buscarán dar la sorpresa ante el segundo clasificado en el reto de lograr la permanencia. El conjunto castellonense, que en otros tiempos se codeaba con los más grandes de España y Europa, atraviesa un momento muy complicado a nivel deportivo.

El Feme, a ganar en Sabadell para huir de la zona baja

Por su parte, el Bisontes Femenino se enfrentaeste sábado (18.45)al CN Sabadell con el objetivo de huir del descenso, ya que en estos momentos ocupan la 13ªposición de Segunda División con 22 puntos, cuatro más que el CN Caldes y el Hispania Yecla, con el Avenida Aragón colista con solo un punto.

El UBE L’Illa Grau, a ganar al Sabadell y seguir la estela del líder

Tanto en fútbol sala como en voleibol, el Sabadell será el rival de los equipos castellonenses. En este caso, el UBE L’Illa Grau, segundo del Grupo B de Superliga Masculina 2 con 48 puntos, buscará vencer al cuadro catalán para seguir la estela del Arona Spring in Motion. Un encuentro que se disputará este sábado a las 17.00.

El CV Mediterráneo quiere alejarse del descenso

A la misma hora, el CV Mediterráneo, penúltimo con 20 puntos, se enfrenta en casa al Rodi Balàfia Vòlei Lleida, octavo pero con solo tres puntos más, por lo que en caso de ganar daría un paso muy importante para conseguir la deseada permanencia.

El Gemaví Vinaròs viaja a Tarragona para medirse al Roquetes

En el mismo grupo, el Gemaví Vinaròs buscará esta tarde la victoria en Tarragona contra el Club Vòlei Roquetes. El equipo del Baix Maestrat es décimo, un puesto y un punto por encima del CV Mediterráneo. El final de Liga en la Superliga 2 se presenta apasionante.