El Amics se 'pone a 100' para seguir en el coliderato en Segunda FEB (101-80)

El Amics Castelló saldó con una contundente victoria su compromiso liguero frente al Homs Unió Esportiva Mataró (101-80), lo que le permite mantener el coliderato de su grupo en Segunda FEB (solo igualado con el Class Bàsquet Sant Antoni, ambos con 16-5).

Fue un choque, sin embargo, en el que los de José Luis Pichel no lo tuvieron nada claro en los dos primeros periodos, aunque a base de constante trabajo y perseverancia fueron abriendo hueco hasta que el triunfo era incontestable. Una vez más, la labor en equipo fue fundamental para alcanzar el éxito.

Así empezaron

Los locales empezaron con medidas especiales para detener al referente anotador visitante, Jordi Juanola; pero, aún así, el talentoso alero tiraba del carro de los suyos. El Amics hacía su tradicional juego coral ofensivo, aunque su rival apenas le permitía hacer transiciones rápidas. Fue en el tramo final de este primer periodo cuando un inspirado Maximiliano Andreatta anotó 10 puntos seguidos sin fallo, de ahí el estirón del 27-21.

En el siguiente acto, el combinado anfitrión metió una marcha más. Poco a poco fue pillando el tono en esta faceta hasta el 42-31 del 16’. El Mataró corrigió detalles y, ofensivamente, empezó a hacer más daño con sus penetraciones a canasta ante la pasividad en las ayudas de los castellonenses en algunas acciones. Por ello, la diferencia se mantuvo más o menos estable al descanso (49-42).

Sigue todo más o menos igual

Mejor los barceloneses en la reanudación. Emplearon una defensa más dura y Juanola volvió a destapar el tarro de las esencias. El partido había cambiado sensiblemente, con posesiones más cortas y ataques más directos, aunque el Amics no sacaba mucha ventaja de esta circunstancia, ya que su adversario estaba a corta distancia.

No obstante, los de Pichel apretaron las clavijas en defensa, lo que, acompañado a una anotación colectiva (gran acierto en los triples), condujo a superar de nuevo la barrera de los 10 puntos (73-62).

Último periodo

Pasaban los minutos y la defensa local continuaba sólida y firme, por lo que se veía al Mataró cada vez con menos ideas.

Igualmente, el punto de mira de los anfitriones seguía fino, de ahí que la renta fuera aumentado hasta superar los 20 puntos, quedando el partido visto para sentencia a favor de los discípulos de Pichel, quienes se mantienen en lo más alto, a cinco jornadas del final de la fase regular.

Ficha técnica

AMICS CASTELLÓ: Faner (8), Russell (14), Mukendi (8), Stutz (18), Tamayo (10) --cinco inicial--; Fàbrega (8), Bah (8), Pedro García (4), Ignacio Rosa (13) y Andreatta (10). 23 faltas. Sin eliminados.

HOMS UNIÓ ESPORTIVA MATARÓ: Jesús Castillo (9), Juanola (21), Ferrer (5), Gerard Martínez (14), Kalu (2) --cinco inicial--; Garrido (3), Boix (16), Tomaic, Roker (8) y Coll (2). 25 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Cristian José García y Manuel Baselga.

PARCIALES: 27-21, 22-21, (descanso: 49-42), 24-20 (73-62) y 28-19 (final: 101-80).

PABELLÓN: Ciutat de Castelló.

ESPECTADORES: Alrededor de 1.000, según fuentes del club.