La crónica de la Volta a Peu a Castelló-Trofeu Luis Adsuara: se supera a sí mismo en sus bodas de plata

La 25ª edición de la Volta a Peu a Castelló-Trofeu Luis Adsuara confirmó este 2026 que la prueba atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. La cita habitual del último día de la Magdalena no solo mantuvo su condición de clásico popular dentro del calendario deportivo castellonense, sino que fue un paso más allá y se superó a sí misma con cifras de récord en prácticamente todos los apartados: más inscritos que nunca, más niños participando que nunca y también más atletas cruzando la línea de meta que en cualquier edición anterior. Un crecimiento general que dio todavía más valor a unas bodas de plata celebradas por todo lo alto.

Resultados

En el plano estrictamente deportivo, la carrera dejó además una actuación para la historia. Mohamed Boutmazguine, atleta independiente, se adjudicó la victoria con un tiempo de 14 minutos y 32 segundos en el recorrido de 5.000 metros, lo que supone la nueva plusmarca absoluta de la prueba. El vencedor firmó su triunfo en la línea de meta situada a los pies de la estatua de Jaume I, en la avenida que lleva su nombre, y se convirtió en el primer corredor capaz de bajar de la barrera de los 15 minutos en la Volta a Peu a Castelló-Trofeu Luis Adsuara. Un registro que hasta ahora nadie había conseguido y que da una dimensión todavía mayor a esta edición de 2026.

“Volta a Peu” a la ciudad de Castellón (XXV Trofeo Luis Adsuara) / Toni Losas

No fue el único en romper esa simbólica frontera. También lo hizo el segundo clasificado, Carlos Muñoz, del Safor Teika, que completó la prueba en 14 minutos y 57 segundos, por debajo asimismo del cuarto de hora. El podio masculino lo completó Armand Gouriou, del Athlé 91, con una marca de 15 minutos y 5 segundos, muy cerca también de ese listón de referencia. Entre los tres protagonizaron una llegada de enorme nivel competitivo, a la altura de una edición que ya queda marcada por su salto de calidad.

Más resultados

En la categoría femenina, la victoria fue para Estefanía Escuder, del Club Esportiu El Niño, que además firmó una destacada 29ª posición en la clasificación general. La corredora detuvo el crono en 18 minutos y 59 segundos para imponerse entre las mujeres y confirmar su excelente rendimiento en una prueba cada vez más exigente. Tras ella cruzó la meta Rosa Marmaneu, del Run Addiction, el club anfitrión, con un tiempo de 19:45, mientras que la tercera plaza fue para Lola Negre, del Facsa Playas de Castellón, con 20:03.

Datazos

Más allá de los resultados, la gran noticia estuvo también en la respuesta de la participación. En la línea de salida se reunieron más de 750 inscritos, una cifra nunca antes alcanzada y que mejora en más de 200 corredores los registros de 2025. La Volta a Peu volvió a demostrar así su capacidad de convocatoria y su creciente arraigo dentro de la programación de la Magdalena. Especialmente significativo fue, además, el peso que siguen ganando los niños año tras año, en una edición en la que volvieron a tener un protagonismo especial. Todos ellos se llevaron a casa una medalla y un trofeo conmemorativo tras completar también los cinco kilómetros, un esfuerzo más que notable que refuerza el componente familiar y popular de la prueba.

La guinda

Otro de los grandes datos de esta edición fue el número de finishers. En total, 600 atletas alcanzaron la línea de meta, una cifra que también se convierte en récord y que redondea unas bodas de plata memorables para la Volta a Peu a Castelló-Trofeu Luis Adsuara. A ello se sumó igualmente el incremento en los grupos de ocho atletas, que también recibieron un obsequio, en otra muestra del buen ambiente y del carácter festivo que acompañó a la jornada.

Una familia posa con la espectacular camiseta conmemorativa de la 25ª edición. / Toni Losas.

Mirando al 2027

Con todos esos ingredientes, la prueba cerró una edición histórica. La Volta a Peu a Castelló-Trofeu Luis Adsuara no solo celebró sus 25 años, sino que lo hizo demostrando que sigue creciendo, que conserva intacto su tirón popular y que todavía tiene margen para seguir batiendo registros en el futuro.