Juveniles | El Villarreal golea en al Hércules en Alicante antes de recibir al París Saint Germain (0-3)

El juvenil del Villarreal ha puesto la directa en las últimas jornadas y ante el Hércules en Alicante sumó la sexta victoria consecutiva (0-3), en la jornada previa a afrontar los cuartos de final de la UEFA Youth League, gracias al acierto de Fode Minite y dos de Mauro Roca. Ahora a cambar de chip y centrarse en el París Saint Germain (Mini, martes a las 16.00 horas).

El mediapunta Jorge Carrasco intenta encarar al extremo cántabro Yago Rubayo. / Juan Francisco Roca

El Castellón empató (1-1) en un tenso partido en Alboraya con interrupción del partido por insultos a los colegiados. El 0-1 lo anotó Julián Rodríguez y Rafa Machuca empató en el descuento. Un gol que recortó el botín para el equipo de Luis Cubero que peleó al máximo en busca de su gol y cuando lo anotó (min. 85) se le escapó de las manos por todos los incidentes que se produjeron fuera del campo.

Remontada manchega

Incomprensiblemente, al Roda se le escapó el partido de las manos en el minuto 94. Los vila-realenses llevaron la voz cantante ante un muy buen rival que fue de menos a más. Mario Barella, de cabeza, y Mauro Bou, tras varios rechaces en el área, pusieron en ventaja a los de la Plana en los minutos 55 y 62.

Celebración del 2-3 del Albacete en el minuto 94 que significó el triunfo final manchego. / Juan Francisco Roca

Los albaceteños no perdieron la fe y se fueron al ataque con toda su artillería. En el minuto 71 un autogol del central Mauro Bou, un buen remate de Raúl Picazo en el 85 y el tremendo remate con todo del central Curro Vidal (min. 94), significó la remontada para un Albacete que se marchó más feliz que una perdiz hacia la capital albaceteña.