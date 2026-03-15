Lliga Comunitat | El Nou Jove Castelló le pega un zarpazo mortal al Almazora en el Pesudo (2-3)

Hubo un poco de todo este pasado fin de semana, porque la semana fue larga dado que la competición arrancón el jueves con la derrota del Alqueries, siguió el viernes con la remontada del Burriana, siguió el sábado con la gran victoria del Nou Jove Castelló, y finalizó este domingo con la derrota de L’Alcora en el campo del Silla (1-0), y el Onda cayó en su campo frente al Quart de les Valls (1-2), con gol de Darío.

El Alqueries hizo aguas en casa y cedió ante el Manises (1-4). Del 0-2 se pasó al 1-2 con el gol de Giovanni Monisieur, pero después los valencianos remataron la faena con dos nuevos goles.

Remontada celeste

El Burriana logró una gran remontada en el campo del Ribarroja (2-3). Dani Sanfeliu y Pablo Alcaide puso el 2-0, pero tras el descanso emergió la figura de Pablo Llorens, que anotó dos goles, y el último en el minuto 91 lo firmó Sergi Montoliu.

El Nou Jove Castelló le dio un duro zarpazo al Almazora en el José Manuel Pesudo (2-3), Álex Rubio, con su ‘triplete’ puso el 0-3 en el marcador. En la segunda parte Álex López y Xavi Broch acercaron a los almassorenses en el videomarcador.