Tercera Federación | Triunfo del Villarreal C en el complicado campo del Crevillente (1-2)

La sexta victoria del Villarreal C lejos de casa fue costosa, como lo son todas. El equipo de David Cifuentes se puso el mono de trabajo, se desplegó en el campo Enrique Miralles de Crevillente y se enfrentó a un equipo local, rocoso y peleón. Al final los tres puntos viajaron a Vila-real tras el 1-2 con el que finalizó un partido que por momentos se pudo haber conseguido un triunfo más amplio, y por otros todo parecía posible en tierras alicantinas porque los crevillentinos apretaron de lo lindo.

El Soneja y el Ontinyent 1931 empataron (1-1) en El Arco en un partido entretenido, disputado, con alternancias en el juego y donde los valencianos consiguieron nivelar el tempranero gol de los del Alto Palancia. Los dos goles se dieron en una primera parte de toma y daca. En la continuación los dos equipos disfrutaron de suficientes ocasiones de gol para haber logrado ponerse con ventaja, pero no fue posible.

Triunfo vallero

En el José Mangriñán el Vall de Uxó superó al Atzeneta (1-0) gracias a un gol del de siempre: David Megina en el minuto 17, cuando los valleros de José Manuel Descalzo ya empezaban a ser superiores. Sergio Añó y Gonza pudieron ampliar la renta. Aunque al filo del descanso Moha tuvo el empate para el equipo valenciano.

El Vall de Uxó se impuso al Atzeneta con un gol de David Megina. / UD Vall de Uxó

El Roda, por su parte, venció al Recambios Colón (2-1) tras remontada en el marcador. Los valencianos marcaron primer, pero ese gol en el minuto 13 fue rápido neutralizado por uno del bigoleador de la tarde, Marc Pitarch, que en el minuto 77 repitió y selló el triunfo vila-realense, segundo triunfo consecutivo para los de Miguel Ángel Muñoz.