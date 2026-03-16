El viento destroza la carpa del Javier Marquina en el Grau de Castelló: “Podría haber sido una desgracia”

El fuerte viento del pasado sábado provocó importantes destrozos en las instalaciones del Javier Marquina, campo del San Pedro en el Grau de Castellón. La carpa situada en la zona de la cantina reventó por completo y acabó estampándose contra las vallas que delimitan el terreno de juego del primer equipo, causando daños materiales aunque, afortunadamente, no había gente en el recinto.

El suceso sorprendió a varios miembros del club, ya que las condiciones meteorológicas no parecían especialmente extremas en ese momento. La tradicional carpa, instalada desde hace cerca de 20 años, donde habitualmente se reúnen acompañantes, familiares y jugadores para charlar junto a la cafetería, salió despedida por el viento y golpeó con fuerza la zona del campo, reventando al menos cinco vallas dañadas que deberán ser retiradas.

La carpa, estampada contra la valla. / AITOR AGUIRRE

La escalera de torre de iluminación, dañada

Una de las imágenes más impactantes que dejó el incidente fue la de la torre de iluminación, cuya escalera quedó doblada hacia el interior tras el fuerte impacto. La estructura terminó prácticamente introducida hacia dentro, una muestra de la fuerza con la que el toldo salió despedido tras dar la vuelta por completo. Desde el club ya han solicitado que sea retirada por seguridad.

Operarios municipales trabajaron durante la mañana de este lunes en la limpieza de la zona afectada. El objetivo es que este martes una grúa retire los hierros y el resto del material para dejar el recinto completamente despejado y evitar cualquier riesgo.

Así ha quedado la escalera de la torre de iluminación. / AITOR AGUIRRE

Los opererarios comentan la situación impactados

Precisamente fueron los propios operarios quienes, al ver el estado en el que había quedado la estructura, reconocieron el enorme peligro que pudo haber supuesto el incidente. “Podía haber sido una desgracia si llega a haber gente aquí. Aunque te taparas la cabeza con esos hierros, poco ibas a poder hacer”, comentaba uno de ellos mientras retiraban parte de los restos.

Hasta el lugar también acudió José Defez, encargado de mantenimiento de las instalaciones, quien, junto a los operarios, se mostró sorprendido por el estado en el que había quedado el toldo tras el impacto. "No pensábamos que podía suceder porque tampoco parecía que hiciera tanto viento. Menos mal que era Magdalena..."

El presidente del San Pedro, José Antonio Ferreres, también se desplazó al Javier Marquina y destacó que, pese al aparatoso resultado, "por suerte todo ha quedado en daños materiales".

La perspectiva desde el terreno de juego. / AITOR AGUIRRE

Dañada desde la alerta meteorológica

Según apuntaron una parte del toldo ya había quedado dañada días antes, cuando se decretó alerta roja por fuertes vientos en Castellón el 14 de enero, y el pasado sábado terminó por ceder definitivamente.

Este martes, una vez retirados todos los restos metálicos y la estructura dañada, la actividad volverá a la normalidad en un recinto donde el fútbol se respira cada día en el Grao.

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Imagen del Javier Marquina, este lunes. / KMY ROS

Los 'vecinos'... no escucharon nada

Mediterráneo también se acercó a preguntar a las caravanas situadas justo junto al campo por si alguno de sus ocupantes había escuchado o visto el impacto del toldo. Sin embargo, aseguraron que no se enteraron de nada en ese momento y que únicamente notaron que durante la jornada sopló bastante viento.