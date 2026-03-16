Las dos hermanas de la Escuela Pedro Fandos de la Vall que triunfan en el Campeonato de España de Sambo

San Sebastián de los Reyes (Madrid) acogió, este fin de semana, el Campeonato de España de Sambo, una cita que reunió a los mejores especialistas del país y en la que la Escuela de Judo Pedro Fandos de la Vall d’Uixó volvió a estar representada con varios deportistas.

La gran protagonista fue Sofía Durà, que se proclamó campeona de España cadete, logrando la medalla de oro tras una competición muy sólida. Con este triunfo, la joven deportista confirma la gran temporada que está firmando y continúa ampliando un palmarés que no deja de crecer en los últimos meses.

Las hermanas Durà. / Mediterráneo

También brilló Mar Durà, que consiguió la medalla de bronce. Una excelente actuación en lo que, además, suponía su primera participación en un Campeonato de España de Sambo, demostrando un gran nivel competitivo ante algunas de las mejores rivales del panorama nacional.

Próximos retos

Las dos hermanas mantienen, además, una intensa agenda competitiva, ya que también están clasificadas para el Campeonato de España de Judo, que se disputará el próximo mes de abril en Palma de Mallorca. Allí tendrán la oportunidad de volver a medirse con las mejores judocas del panorama nacional en una de las citas más importantes del calendario.

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De este modo, la Escuela de Judo Pedro Fandos de la Vall d’Uixó continúa consolidándose como una de las canteras más destacadas de España con deportistas de mucho nivel como Sofía y Mar.