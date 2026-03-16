El Junior femenino del Club Baloncesto Castellón suma una experiencia internacional en Polonia
El equipo viajó hasta Wroclaw donde disputó dos encuentros contra la Akademia Ślęzy Wrocław
El equipo Junior femenino del Club Baloncesto Castellón ha vivido una enriquecedora experiencia internacional en Wrocław (Polonia), donde disputó dos encuentros frente a la Akademia Ślęzy Wrocław. Fueron dos partidos de gran intensidad, ritmo elevado y un notable nivel competitivo, que permitieron a las jugadoras castellonenses seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Este tipo de citas internacionales aportan un aprendizaje muy valioso, ya que brindan la oportunidad de enfrentarse a estilos de juego diferentes y de continuar ampliando su formación dentro del baloncesto.
Además de la experiencia sobre la pista, la expedición también aprovechó el viaje para descubrir el encanto del centro histórico de Wrocław, disfrutando de una ciudad con gran belleza y riqueza cultural. Sin duda, una aventura que deja un balance muy positivo para el Club Baloncesto Castellón y que contribuirá al desarrollo de sus jugadoras de cara a futuros retos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar
- La exconsellera Salomé Pradas participa en la ofrenda a su querida Mareta
- Las fechas de las fiestas de la Magdalena 2027: rollo, caña y... chaqueta
- El análisis de Pablo Hernández, tras la derrota del Castellón en Gijón: 'Estoy preocupado por haber encajado tantos goles
- 460 kilos de 'coca' desde Panamá, un cartel sudamericano y un Porsche Panamera: llega el juicio a los ‘narcos’ de Almassora
- Programa de la Magdalena del 15 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
- Cinco cajas rurales de Castellón se sitúan en el ‘top 10’ autonómico de beneficios
- La ‘realeza’ se deja ver en la última corrida de la Feria de la Magdalena 2026