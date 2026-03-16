El Junior femenino del Club Baloncesto Castellón suma una experiencia internacional en Polonia

El equipo Junior femenino del Club Baloncesto Castellón ha vivido una enriquecedora experiencia internacional en Wrocław (Polonia), donde disputó dos encuentros frente a la Akademia Ślęzy Wrocław. Fueron dos partidos de gran intensidad, ritmo elevado y un notable nivel competitivo, que permitieron a las jugadoras castellonenses seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Este tipo de citas internacionales aportan un aprendizaje muy valioso, ya que brindan la oportunidad de enfrentarse a estilos de juego diferentes y de continuar ampliando su formación dentro del baloncesto.

El equipo, en el aeropuerto de Valencia. / MEDITERRÁNEO

Además de la experiencia sobre la pista, la expedición también aprovechó el viaje para descubrir el encanto del centro histórico de Wrocław, disfrutando de una ciudad con gran belleza y riqueza cultural. Sin duda, una aventura que deja un balance muy positivo para el Club Baloncesto Castellón y que contribuirá al desarrollo de sus jugadoras de cara a futuros retos.