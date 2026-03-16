Un pueblo de Castellón recupera con energía una carrera que el covid suspendió

Las carreras populares se han consolidado en Castellón como mucho más que una cita deportiva. A lo largo del año, la ciudad y la provincia acogen pruebas que reúnen a corredores experimentados, aficionados y familias en un ambiente cada vez más participativo. Este tipo de eventos combina ejercicio, ocio y convivencia, además de servir como escaparate para promover hábitos de vida saludables.

Una de sus grandes virtudes es su carácter abierto. No se trata solo de competir, sino de participar, superarse y compartir una jornada en comunidad. Muchas pruebas incluyen recorridos accesibles, categorías por edades y actividades paralelas, lo que amplía su atractivo.

Además, las carreras populares generan movimiento económico y social. Dinamizan barrios y municipios, atraen visitantes y refuerzan la imagen de Castellón como territorio vinculado al deporte al aire libre. En una provincia con mar, montaña y buen clima durante gran parte del año, estas citas encuentran el escenario ideal para seguir creciendo y ganando protagonismo.

Las autoridades, en la presentación de la Media Maratón de Benicàssim. / EVA BELLIDO

La (doble) cita

La Media Maratón de Benicàssim regresará el próximo 12 de abril del 2026, tras varios años sin celebrarse desde su suspensión en 2020 por la pandemia. Además, lo hará con una respuesta que confirma el interés que ha despertado su vuelta. La prueba roza ya los 2.500 inscritos a un mes de la carrera, una cifra que consolida el relanzamiento del evento.

La presentación oficial se celebró este lunes por la mañana, 15 de marzo del 2026, en Villa Ana con la participación de la alcaldesa, Susana Marqués; el concejal de Deportes, Manolo Gual; y uno de los impulsores de la prueba, Pedro Nebot.

La carrera incorpora en esta nueva etapa una de sus principales novedades: junto a la media maratón de 21 kilómetros se disputará también una carrera de 10 kilómetros, una distancia pensada para atraer a corredores que se inician en este tipo de pruebas.

Más a fondo

Nebot explicó que actualmente ya hay 2.400 inscritos confirmados y que la previsión es alcanzar en breve el límite fijado por la organización. El objetivo es controlar bien el evento en esta primera edición antes de seguir creciendo en el futuro, según explicó Nebot.

En estos momentos, el reparto aproximado es de 1.300 corredores en la media maratón y 1.200 en el 10K, con un dato llamativo en la distancia corta, donde la participación está prácticamente equilibrada: 50% de hombres y 50% de mujeres.

La organización y el Ayuntamiento quieren consolidar la prueba como un gran evento de ciudad, con capacidad para atraer visitantes y dinamizar la actividad económica.

Valoraciones

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó que este tipo de iniciativas “son fundamentales para desestacionalizar el turismo y seguir generando actividad económica en el municipio más allá de los meses de verano”. “El deporte es una herramienta extraordinaria para promocionar Benicàssim, porque permite mostrar nuestro entorno, nuestras playas y nuestras instalaciones a quienes nos visitan con motivo de la competición”, añadió.

Por su parte, el concejal de Deportes, Manolo Gual, indicó que "el éxito de participación refleja la excelente acogida que ha tenido la carrera entre corredores de distintos puntos de España y consolida a Benicàssim como un destino cada vez más atractivo para el turismo deportivo”.

Nebot defendió además que el objetivo es que la media maratón se consolide como una cita estable en el calendario. “Queremos que la gente venga a correr, pero también que viva un evento”, explicó.

Corredores llegados de toda España

Uno de los datos que refleja ese atractivo es el origen de los participantes. Según la organización, alrededor del 35% de los corredores procede de fuera de la Comunitat Valenciana, lo que refuerza el impacto turístico del evento.

La fecha elegida, coincidiendo con el fin de semana de Sa Vicent en varios territorios, favorecerá además la llegada de corredores y acompañantes durante varios días. La carrera se acompañará de un fin de semana de actividades que arrancará el viernes con la apertura de la feria del corredor, donde se realizará la recogida de dorsales y se organizarán distintas propuestas vinculadas al deporte.

Durante el sábado habrá charlas, actividades dirigidas, yoga y exhibiciones deportivas, además de ludoteca para facilitar la participación de familias.

El recorrido

La salida y la meta estarán situadas en la zona próxima al paseo marítimo, donde también se instalará la feria del corredor.

La carrera de 10 kilómetros arrancará sobre las 9.05 horas, mientras que la media maratón lo hará unos 20 minutos después. El recorrido atravesará distintos puntos del municipio y contará con animación musical en varios tramos.

La prueba, organizada por Turesport y Run and Friends, busca también implicar al tejido comercial y hostelero del municipio, con distintas iniciativas pensadas para que el evento tenga repercusión en la actividad económica durante todo el fin de semana.