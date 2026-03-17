Más de 2.000 ciclistas de 36 países: The Millars Gran Fondo UCI World Series llega este domingo a Castellón

Cumplirá su tercera edición en este 2026, consolidándose como una de las pruebas de máximo nivel del ciclismo en ruta de la provincia de Castellón. Se trta de la III The Millars UCI Gran Fondo World Series, prueba ciclista que se celebrará este próximo domingo, 22 de marzo, tendrá salida (8.00 horas) y meta la Avenida Chatellerault de Castelló, y ofrecerá un exigente recorrido de 156,7 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo.

Una competición en la que la Diputación Provincial de Castellón refuerza su apuesta por el cicloturismo, como remarcó este martes el vicepresidente de la institución provincial, Andrés Martínez.

La presentación de la III The Millars UCI Gran Fondo World Series ha tenido lugar en el Patio de Las Aulasde la Diputación de Castellón. / Diputación de Castellón

«Una cita única que situará a la provincia en el mapa internacional del ciclismo, atrayendo a deportistas de todo el mundo», dijo el mandatario durante la presentación de la prueba que tuvo lugar en el Patio de Las Aulas. Acto en el que Martínez estuvo acompañado por el diputado de Deportes, Iván Sánchez, la edil de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado, y parte de la organización.

El vicepresidente, además, destacó el «éxito de participación y la consolidación de esta competición como una cita de referencia dentro del calendario internacional».

Cita única

Sin duda, The Millars es mucho más que una marcha cicloturista. Es la única cita en territorio nacional que forma parte de las UCI World Series, circuito que permite a los ciclistas clasificarse para el Mundial de Gran Fondo, por lo que Andrés Martínez destacó que «para Castellón es un orgullo acoger una prueba de este nivel, que nos proyecta internacionalmente y refuerza la imagen como destino de referencia para el ciclismo».

Mapa de la zona de salida, meta y post meta de la The Millars UCI Gran Fondo World Series en la Avenida Chatellerault de Castelló. / The Millars UCI Gran Fondo World Series

Una prueba cuyo recorrido atravesará por más de 20 términos municipales, lo que supone «un importante escaparate para dar a conocer la diversidad paisajística de nuestra tierra».

Por su parte, Iván Sánchez añadió que The Millars es «una experiencia deportiva única en la provincia de Castellón, que nos permite poner en valor los recursos naturales y patrimoniales, pero también una oportunidad magnífica para fomentar la llegada de turistas a nuestra tierra».

La agenda del fin de semana de la III The Millars UCI Gran Fondo World Series. / The Millars UCI Gran Fondo World Series

Participación mundial

Con cerca de 2.000 participantes, el evento generará un impacto económico relevante en Castellón. «Esta prueba es mucho más que una marcha ciclista, significa estar dentro de una red de pruebas de primer nivel mundial, con solo 32 eventos en todo el mundo. Eso sitúa a Castellón en un escaparate internacional de enorme valor, compartiendo protagonismo con ciudades como Sídney, Dubái o Tokio», explicó la edil Hurtado.

La prueba reunirá a ciclistas de 36 nacionalidades, siendo el 85% de los participantes de fuera de la provincia, el 64% de fuera de la Comunitat Valenciana y el 13%, de distintos países del mundo. n