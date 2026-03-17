¿Corres la Penyagolosa Trails o quieres ir a la meta a ver a los runners? La organización ofrece la movilidad hasta Sant Joan más sostenible

Tan solo falta de un mes para la gran cita del trail running en la provincia de Castellón, la celebración el próximo 18 de abril de la Fuga Penyagolosa Trails 2026, la organización vuelve a poner el foco en uno de los pilares que definen la prueba: su compromiso con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural del Parc Natural de Penyagolosa.

Al margen del enorme reto deportivo que representan la MiM (60K) y la CSP (106K), la carrera castellonense lleva años trabajando para demostrar que es posible organizar un gran evento de trail running minimizando su impacto en la montaña. En 2017, Fuga Penyagolosa Trails obtuvo la certificación UNE-EN ISO 20121, que avala su sistema de gestión sostenible y su compromiso con la mejora continua en el ámbito ambiental, social y económico.

Movilidad sostenible para acceder a meta familiares y aficionados

Una de las medidas clave es la política de movilidad responsable el día de la carrera, especialmente en la zona de meta, situada en Sant Joan de Penyagolosa, dentro del parque natural.

Los corredores de la Penyagolosa Trails dispondrán de un servicio específico de autobuses de regreso a Castellón. / Penyagolosa Trails

Por razones medioambientales y de seguridad, el acceso directo en vehículo estará restringido. Para facilitar la llegada de acompañantes, se habilitará un parking a 3 kilómetros de Vistabella desde donde partirá un servicio gratuito de autobuses lanzadera hasta la meta.

Servicio de autobuses para 'runners' tras la prueba

Además, los corredores dispondrán de un servicio específico de autobuses de regreso a Castellón.

● Desde las 15:00 hasta las 20:30 horas, con salidas cada 30 minutos.

● De 20:30 a 02:00 horas, con una frecuencia de una hora.

Las paradas estarán ubicadas en Universitat Jaume I y Plaza Independencia (La Farola).

Los corredores de la Penyagolosa Trails dispondrán de un servicio específico de autobuses de regreso a Castellón. / Penyagolosa Trails

Correr por la montaña respetando la montaña

El recorrido de Fuga Penyagolosa Trails atraviesa senderos y pistas del Parc Natural de Penyagolosa, un entorno que requiere una especial atención para minimizar el impacto del paso de la carrera.

En este sentido, la organización insiste en la importancia de cumplir una serie de medidas básicas durante la prueba:

● Seguir en todo momento el recorrido señalizado, evitando atajos que puedan provocar erosión del terreno, especialmente en tramos sensibles como el Camí dels Pelegrins de Les Useres.

● Reducir la generación de residuos, siendo obligatorio el uso de vaso propio y el depósito selectivo de los desperdicios en los avituallamientos.

● Respetar las zonas habilitadas para público y asistencias, con el objetivo de evitar saturaciones y garantizar la seguridad.

● Limitar el impacto acústico y lumínico, con restricciones en el uso de megafonía, elementos de animación sonora y la iluminación nocturna fuera de los elementos de seguridad.

Estas medidas forman parte de una estrategia orientada a reducir al máximo el impacto del evento y a fomentar una actitud responsable entre todos los participantes.

El nombre oficial de la Penyagolosa Trails es Fuga Penyagolosa Trail. / Penyagolosa Trails

Un compromiso compartido

Desde la organización recuerdan que la sostenibilidad del evento depende no solo de las medidas implementadas, sino también del comportamiento de corredores, acompañantes y voluntarios.

La implicación de todos los agentes es clave para conservar el entorno natural en el que se desarrolla la prueba y garantizar que la experiencia deportiva sea compatible con la protección del territorio.

Con este enfoque, Fuga Penyagolosa Trails se ha consolidado como un ejemplo dentro del trail running internacional, demostrando que es posible organizar una competición de alto nivel manteniendo el respeto por la montaña que la hace posible.