Castellón asciende a la Champions del ciclismo juvenil gracias a dos pruebas en abril
La provincia será sede, del 16 al 19 de abril del mes que viene, de una cita internacional de primer nivel con más de un centenar de corredores sub-19 y 20 selecciones nacionales
La provincia de Castellón se convertirá, en abril del 2026, en uno de los grandes focos del ciclismo base internacional. La Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo formarán parte del calendario de la UCI Nations Cup Junior, el principal circuito mundial para corredores de categoría sub-19, en una cita que reunirá a algunas de las mejores selecciones nacionales del panorama internacional.
La competición se celebrará del 16 al 19 de abril del 2026 y situará a Castellón en el centro del ciclismo juvenil de máximo nivel. Durante cuatro jornadas, las carreteras de la provincia acogerán a 20 selecciones nacionales y a más de un centenar de ciclistas, además de técnicos, auxiliares y representantes de las distintas federaciones, en un evento que reforzará la proyección deportiva y turística del territorio.
La primera
El programa arrancará con la Volta Castelló, que se disputará entre el 16 y el 18 de abril.
La prueba contará con tres etapas por distintos puntos de la provincia y mantendrá una propuesta deportiva variada, con recorridos aptos para diferentes perfiles de corredor. Como ya ha sucedido en anteriores ediciones, la geografía castellonense volverá a tener un papel protagonista, con trazados que combinarán exigencia, espectáculo y diversidad de terrenos.
La segunda
La última jornada llegará el 19 de abril con la disputa del Trofeo Víctor Cabedo, una clásica de un día que pondrá el broche final a esta gran cita internacional. De este modo, ambas pruebas quedarán integradas dentro de un mismo marco competitivo, convirtiendo a la provincia en sede de una de las concentraciones más potentes del calendario junior europeo.
Más claves: ¿qué conlleva?
- La inclusión de la Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo en la UCI Nations Cup Junior supone un salto de dimensión para el ciclismo castellonense. No se trata solo de acoger dos carreras de prestigio, sino de entrar a formar parte de un circuito reservado a las competiciones más relevantes del mundo en edad juvenil, una categoría clave en la formación de los futuros profesionales del pelotón internacional.
- Entre las selecciones que ya han confirmado su presencia figuran España, Italia, Polonia, Alemania, Francia, Bélgica, Noruega, Gran Bretaña, Países Bajos y Portugal. Todas ellas estarán acompañadas por otras delegaciones hasta completar un pelotón de primer nivel, con algunos de los corredores más prometedores del panorama mundial sub-19.
- La llegada de estas selecciones internacionales convertirá a Castellón en escaparate del mejor ciclismo júnior durante cuatro días. El impacto va más allá de lo puramente deportivo. La celebración de la Nations Cup atraerá a equipos técnicos, familiares, organización, medios de comunicación y aficionados, con la consiguiente repercusión para la hostelería, el comercio y la imagen exterior de la provincia.
- Además, la designación por parte de la Unión Ciclista Internacional refuerza el trabajo organizativo que se ha venido desarrollando en torno a estas dos pruebas en los últimos años. La Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo han ido ganando peso en el calendario nacional e internacional hasta consolidarse como referencias en el ciclismo de formación, un reconocimiento que ahora encuentra su confirmación definitiva con la entrada en la Nations Cup Junior.
- Este paso representa también un impulso para el ciclismo base en Castellón. La presencia de las grandes potencias del pelotón juvenil mundial permitirá acercar a la afición local a una competición de máximo nivel y, al mismo tiempo, ofrecerá un escaparate privilegiado para seguir fomentando la práctica deportiva y el desarrollo de nuevas generaciones de ciclistas.
- Con esta cita, Castellón no solo albergará dos pruebas de prestigio, sino que se posicionará como un territorio estratégico dentro del mapa internacional del ciclismo júnior. Durante cuatro días, la provincia reunirá talento, proyección y competición del más alto nivel, confirmando su capacidad para organizar eventos deportivos de alcance global y reforzando su vínculo con una disciplina que sigue creciendo en arraigo, seguimiento e impacto.
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