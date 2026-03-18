Castellón asciende a la Champions del ciclismo juvenil gracias a dos pruebas en abril

La provincia de Castellón se convertirá, en abril del 2026, en uno de los grandes focos del ciclismo base internacional. La Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo formarán parte del calendario de la UCI Nations Cup Junior, el principal circuito mundial para corredores de categoría sub-19, en una cita que reunirá a algunas de las mejores selecciones nacionales del panorama internacional.

La competición se celebrará del 16 al 19 de abril del 2026 y situará a Castellón en el centro del ciclismo juvenil de máximo nivel. Durante cuatro jornadas, las carreteras de la provincia acogerán a 20 selecciones nacionales y a más de un centenar de ciclistas, además de técnicos, auxiliares y representantes de las distintas federaciones, en un evento que reforzará la proyección deportiva y turística del territorio.

Imagen de la pasada edición de la Volta Castelló, la del 2025. / MEDITERRÁNEO

La primera

El programa arrancará con la Volta Castelló, que se disputará entre el 16 y el 18 de abril.

La prueba contará con tres etapas por distintos puntos de la provincia y mantendrá una propuesta deportiva variada, con recorridos aptos para diferentes perfiles de corredor. Como ya ha sucedido en anteriores ediciones, la geografía castellonense volverá a tener un papel protagonista, con trazados que combinarán exigencia, espectáculo y diversidad de terrenos.

La segunda

La última jornada llegará el 19 de abril con la disputa del Trofeo Víctor Cabedo, una clásica de un día que pondrá el broche final a esta gran cita internacional. De este modo, ambas pruebas quedarán integradas dentro de un mismo marco competitivo, convirtiendo a la provincia en sede de una de las concentraciones más potentes del calendario junior europeo.

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