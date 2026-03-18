Pau Caudet irrumpe en 125cc con una victoria y confirma que es una de las grandes joyas del motocrós español

Pau Caudet ha vuelto a demostrar que su nombre está llamado a seguir creciendo en el motocrós nacional e internacional. El piloto de l’Alcora ha arrancado su nueva etapa deportiva de la mejor manera posible, logrando subir a lo más alto del podio en el Campeonato de España en su debut en la categoría de 125cc, un salto de nivel que multiplica todavía más el valor del resultado.

El triunfo del joven piloto castellonense tiene un mérito añadido evidente. Esta temporada supone para él el paso de 85 a 125cc, una transición clave en la formación de cualquier especialista en motocrós y una de las más exigentes por el aumento de potencia, velocidad, competitividad y adaptación técnica que requiere. Ganar en el Nacional nada más estrenarse en la nueva cilindrada no solo confirma su talento, sino también su enorme capacidad para competir al máximo nivel desde el primer momento.

Un salto de categoría con victoria en el Nacional

Antes incluso de iniciar su participación en el Campeonato de España, Pau Caudet ya había dejado claro que su aterrizaje en 125cc no iba a ser testimonial. El piloto alcorino consiguió la victoria en el Internacional de Crevillent, en Alicante, una cita en la que ya mostró su potencial con la nueva moto y lanzó un aviso muy serio sobre sus aspiraciones esta temporada.

Ese primer puesto en Crevillent fue el mejor anticipo posible de lo que estaba por venir. El triunfo en el Nacional confirma que el piloto de l’Alcora no solo ha sabido adaptarse al cambio, sino que lo ha hecho a un ritmo propio de los grandes talentos. En una categoría más exigente, con rivales de mayor experiencia en la cilindrada, Caudet ha logrado sobresalir desde el principio y reafirmar su condición de una de las mayores promesas del motocross español.

De campeón de España en 85cc a referencia en Europa

La irrupción de Pau Caudet en 125cc se sostiene sobre una trayectoria impecable en 85cc, donde firmó una temporada pasada de enorme nivel. El piloto de l’Alcora fue campeón de España de 85cc en el Nacional de Soria, culminando así un curso sobresaliente en el que ya había empezado con una victoria en la categoría de MX 85 en MotorLand Aragón.

Aquella campaña confirmó que estaba varios pasos por delante de la mayoría de sus rivales en el ámbito nacional, pero también evidenció que su crecimiento no tenía techo dentro de España. Su rendimiento en el calendario europeo fue igual de brillante y le permitió situarse entre los nombres más destacados del motocross continental.

Con solo 14 años, Pau Caudet logró el subcampeonato de Europa en 85cc, uno de los resultados más relevantes de su trayectoria. Su gran cita internacional de la pasada temporada fue la final europea disputada en la República Checa, donde terminó en segunda posición. Antes, además, había firmado una actuación brillante al ganar la semifinal de Francia, dejando claro que llegaba a la final como uno de los pilotos más en forma del campeonato.

A un punto del podio en el Mundial Júnior

El nombre del piloto alcorino también brilló con fuerza en el Mundial Júnior de Motocross FIM 2025, celebrado en Romagné (Francia). En aquella gran cita internacional, Pau Caudet rozó el podio en la categoría de 85cc y acabó cuarto en la clasificación general, quedándose a solo un punto del tercer puesto.

El resultado fue todavía más meritorio por la forma en que lo consiguió. En ambas mangas partió fuera del top-10, pero fue capaz de protagonizar remontadas espectaculares hasta finalizar quinto y cuarto, una demostración de velocidad, madurez competitiva y capacidad de reacción impropia de su edad. Además, fue el mejor español del Mundial y logró ese rendimiento precisamente el día de su 14 cumpleaños, una circunstancia que añadió todavía más simbolismo a su actuación.

Resultados de élite en el panorama internacional

La pasada temporada dejó más pruebas del potencial del piloto de l’Alcora. En el campeonato de Europa, Pau Caudet firmó también una tercera posición en Croacia y un segundo puesto en el Europeo de España, consolidando una regularidad que le permitió competir siempre entre los mejores.

Todos esos resultados le han convertido en una de las grandes referencias del motocrós base en España. Su currículo reciente, con un campeonato de España, un subcampeonato de Europa y una cuarta posición en un Mundial Júnior, le sitúa como uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección del panorama internacional.

Pau Caudet, uno de los grandes talentos del motocross español

A sus logros deportivos se suma el hecho de haber formado parte de la selección nacional española, un reconocimiento que refuerza todavía más su progresión. A pesar de su juventud, Pau Caudet ha sido capaz de situarse entre los mejores pilotos del mundo en 85cc y ahora ha empezado a demostrar que también puede hacerlo en 125cc.

Su triunfo en el Campeonato de España en esta nueva categoría refuerza la sensación de que el piloto alcorino está preparado para seguir dando pasos adelante. No se trata solo de una victoria aislada, sino de la confirmación de una evolución constante, sostenida y cada vez más sólida en campeonatos nacionales e internacionales.

El respaldo de la Penya Motorista l’Alcora

El presidente de la Penya Motorista l’Alcora, Agustín Giménez, estuvo en Cáceres siguiendo al joven piloto, que forma parte de la entidad de la capital de l’Alcalatén. Desde la Penya destacaron el orgullo que supone contar con un deportista del nivel de Pau Caudet y felicitaron tanto al corredor como a su familia por el esfuerzo que realizan para competir en la élite.

La entidad subraya además que, después de todos los éxitos conseguidos en 85cc, esta primera temporada en 125cc será todavía más exigente por el nivel de la categoría y por las dificultades propias del cambio. Aun así, muestran plena confianza en la calidad del piloto y consideran que Pau Caudet merece todas las ayudas institucionales posibles para poder seguir desarrollando su potencial y competir en las mejores condiciones.

Pau Caudet, en lo alto del podio en el reciente Nacional de Soria. / Mediterráneo

Un futuro enorme para el piloto de l’Alcora

La victoria en el Nacional, en su estreno en 125cc, unida a sus éxitos recientes en España, Europa y el Mundial, convierten a Pau Caudet en uno de los nombres propios del motocross español. Su progresión invita a pensar que está ante una temporada decisiva, marcada por la adaptación a una nueva cilindrada, pero también por la oportunidad de seguir creciendo entre los mejores.

Con solo 14 años recién cumplidos en su última gran temporada en 85cc y con un debut triunfal en 125cc, el piloto de l’Alcora ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad del motocrós. Su nombre ya compite con los mejores, y sus resultados avalan una trayectoria que sigue apuntando muy alto.