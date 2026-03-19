La Copa de fútbol de Veteranos de Castellón vuelve a la acción

La quinta jornada del Torneo Provincial de Copa de la Asociación de Veteranos de Fútbol de Castellón transcurrió con los resultados previstos en el grupo Primero, pero con una sorpresa de calado, la del Casa Marina-Bañohogar al imponerse a la UDE por 2-1, con doblete de Jorge González (Pablo Pastor anotó para los valldeuxenses).

Más del primer grupo

Hubo tres triunfos locales y tres forasteros. Las victorias a domicilio del Castellón-San Pedro, Huracán-Burriana y Moncofa, sobre el Fomento-Montlyg, Armelles-CMG y Rodeo Fore-Ut, entraban dentro de lo previsible, aunque los albinegros vencieron con el gol de Quique Moya en el 78’: 0-1. El vigente campeón Moncofa solo pudo batir al Rodeo a falta de dos minutos para el descanso (Paquito Navarro hizo los dos en el 0-2).

Dentro de los triunfos caseros, destaca el de L’Alcora-Asitec en El Saltador contra un Emat Displays-Villarreal al que le endosó una manita: 5-0, dianas a cargo de Ismael Nieto, Roberto López, Jorge Palanques y dos de Rafael Oros.

Además, duelo en el Enrique Saura entre el Onda y el Benicasim, en un partido con una parte claramente para cada conjunto. El primer tiempo, con absoluto dominio local, terminó 2-0 (Javi Tomás y Manuel Pinzón); luego, los benicenses recortaron desde el punto de penalti (Alejandro Peris).

Así fueron los arbitrajes Jornada normal con buen comportamiento de los equipos, lo que se tradujo en menos tarjetas de las habituales. Destacaron Heras Guijarro, Beroldo Canale, Ansuategui Roca (en imagen), Crespo Sotodosos y Magit Jelti, a criterio de los delegados. La sexta jornada aumentará la presión sobre los jueces, ya que cada vez está más cerca la fase final copera.

Grupo segundo

Con la tabla partida en dos, y con una igualdad clara entre seis equipos, la jornada arrojó dos triunfos locales y cuatro forasteros.

La sorpresa corrió a cargo del Borriol-Magnanimvs, al llevarse los puntos del San Fernando de Alcalà: 2-4 frente a los xivertenses, aupándose al primer puesto.

Triunfo apretado del Oropesa ante Les Palmes: 3-2. Carlos Taulé (2) y José Medina marcaron para los locales; y Loifri Il Faitani y Carlos Peinado, para los de fuera.

Igualmente corto fue el resultado del Arrincadeira-Serret, que se impuso a domicilio en el Olímpic ante el Vila d’Onda por 1-2.

Tampoco lo tuvo fácil el Maradona, estrenando su casillero de triunfos ante el Rayo de Castellón (3-1), con tantos de Lisandro Ferreyra (2) y Enrique Cabrera; descontando Sergio Rodríguez.

Goleadas, por 0-3, del Moró frente al San Lorenzo y del Pizzería L’Etrusco ante Les Alqueries.

Lo que se viene

Importantes encuentros en los dos grupos, que pueden definir las posiciones de los favoritos en las clasificaciones.