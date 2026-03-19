La llamativa preparación de Sara Sorribes cara a su regreso con la selección

Sara Sorribes volverá a centrar buena parte de la atención del tenis español los días 10 y 11 de abril, cuando reaparezca con la selección en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup ante Eslovenia. Será un regreso cargado de simbolismo para la jugadora de la Vall d'Uixó, que vuelve a defender a España casi un año después de haber liderado al equipo nacional hacia la fase final de la competición.

La castellonense, de 29 años, no era convocada desde la ronda clasificatoria disputada en abril del 2025 en Ostrava, cuando España se enfrentó a Brasil y a la República Checa. Poco después, sorprendió al mundo del tenis al anunciar que dejaba temporalmente la competición. Ahora, tras regresar en noviembre, cerrará el círculo con una nueva llamada del equipo español.

Carla Suárez pone en valor el regreso de Sara Sorribes

La seleccionadora española, Carla Suárez, celebró públicamente la vuelta de Sorribes. “Volver a contar con Sara es muy importante, después de esa recuperación que ha tenido”, señaló. La capitana destacó especialmente el aspecto anímico de la tenista: “Lo que más feliz me hace, es que haya vuelto a coger esa ilusión por el tenis, por volver a competir”.

Además, remarcó su peso dentro del grupo y su importancia en el dobles. “Ahora la tenemos de vuelta y va a ser clave para el dobles, porque ya hemos visto que rinde muy bien formando pareja con Cristina Bucsa”, explicó.

Una eliminatoria clave en Eslovenia rumbo a Shenzhen

La eliminatoria ante Eslovenia, que dará acceso a las finales de Shenzhen (China) en septiembre, se disputará en Portoroz, ciudad de la costa del Adriático, sobre tierra batida. España buscará allí su quinta presencia consecutiva en la ronda final de la gran competición por selecciones del tenis femenino.

Para Sorribes será una cita especial, no solo por el retorno al equipo nacional, sino también por el momento personal y deportivo en el que llega.

Manolo Nebot

De ser top-100 a caer más allá del puesto 600

Cuando Sara Sorribes anunció su parón, en abril del año pasado, ocupaba el puesto 85 del mundo. Sin embargo, su ausencia del circuito y la pérdida progresiva de puntos han provocado un fuerte descenso en la clasificación. La pasada semana figuraba en el puesto 449, pero en una actualización provisional ya habría caído hasta el 620º, a la espera del cierre de torneos en curso.

Su mejor clasificación individual fue la 32ª del mundo , alcanzada en febrero de 2022 .

, alcanzada en . En dobles, disciplina en la que ha firmado algunos de sus mayores éxitos, ocupa actualmente el puesto 127, después de haber llegado a ser 17ª del mundo en mayo de 2024.

Una preparación sorprendente antes de volver con España

Antes de incorporarse al combinado nacional, Sorribes ha optado por una preparación poco habitual. La castellonense se ha desplazado a Sicilia para disputar un torneo W35 en San Gregorio di Catania, una pequeña localidad italiana de poco más de 11.000 habitantes.

Se trata de una categoría modesta dentro del circuito internacional, muy alejada de los grandes focos, pero que le sirve para recuperar sensaciones y ritmo competitivo. Un contraste llamativo para una jugadora que en apenas unos días volverá a representar a España en una de las grandes citas del calendario.

Sara Sorribes | Una vida en imágenes / Manolo Nebot / Gabriel Utiel / Mediterráneo / EFE / Agencias

Un regreso con valor deportivo y emocional

La vuelta de Sara Sorribes no solo tiene lectura deportiva. También representa una historia de superación, reencuentro y reconstrucción competitiva. Tras frenar su carrera y regresar meses después, la tenista castellonense vuelve a sentirse importante en el equipo nacional y lo hace en una competición en la que ya dejó huella.