Óbito
Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España
EFE
Madrid
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.
Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Baía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio Cesar.
- Un nuevo comercio abrirá sus puertas en Castelló al lado de las tascas
- Un pueblo de Castellón participará este verano en el Grand Prix 2026
- El pueblo de Castellón que el influencer Daniel Illescas elige para descansar: 'Mi parte más aventurera ha nacido allí
- Susto en la mascletà de las Fallas de Burriana por una repentina explosión
- Vuelve Boga Tasca, el restaurante que reinventó la cocina a la brasa en Castellón
- Cristina Bellés, la emprendedora de Els Ibarsos que ha ganado un premio nacional por crear empleo en el mundo rural
- Los cuatro municipios de Castellón en los que estará prohibido entrar con burka en edificios municipales
- El efecto inesperado de una empresa de Castellón por la guerra: anula un ERE y mantiene a la plantilla