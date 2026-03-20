Polideportivo | La agenda del fin de semana en Castellón: atletismo, fútbol sala, baloncesto, ciclismo...

Fin de semana del 21 y 22 de marzo del 2026, con un rico y variado programa de polideportivo en la provincia de Castellón.

ATLETISMO

Campeonato de España sub-20

La temporada de short track llega a su final este fin de semana, en la Pista Cubierta de Cataluña Carmen Valero, en Sabadell (Barcelona). En esta 52ª edición del Campeonato de España sub-20, el Facsa Playas de Castellón vuelve a demostrar su hegemonía cuantitativa y cualitativa, al encabezar la lista de inscritos: 25 atletas (15 hombres y 10 mujeres) han logrado las exigentes marcas mínimas para defender los colores del club en una cita que reúne a lo mejor de la generación más prometedora del país.

La dirección técnica del club provincial ha fijado un ambicioso objetivo de entre nueve y 11 podios, aspirando no solo a encabezar el medallero, sino también a revalidar el triunfo en la clasificación por puntos de finalistas, que premia la solidez de toda la embajada.

BALONCESTO

Segunda FEB

El Amics Castelló afronta este sábado una nueva salida exigente en su camino por mantenerse en lo más alto de la clasificación del grupo Este. El conjunto dirigido por José Luis Pichel visitará al Lobe Huesca La Magia, a partir de las 20.15 horas, en un duelo clave para seguir consolidando su gran momento de forma lejos de casa. El cuadro castellonense llega con la ambición de continuar sumando victorias a domicilio, tras encadenar tres victorias consecutivas y manteniendo un sólido balance de 16-5 en la clasificación.

En cuanto al Maderas Sorlí Benicarló, recibe al Ciudad Molina Basket, este domingo a las 18.00 horas, con el propósito de cortar su racha de derrotas seguidas (siete) frente a un rival directísimo.

Liga Femenina Challenge

El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló retoma la competición en Azkoitia, para medirse a un viejo conocido como el Domusa Teknic ISB (18.00 horas). Las de Jaume Tormo, que también juegan el miércoles (20.15 horas) en Grapa contra el La Cordà de Paterna, pueden igualar las nueve victorias de las guipuzcoanas.

CICLISMO

The Millars UCI Gran Fondo World Series

La prueba ciclista, que se celebrará este domingo (8.00 horas), tendrá salida y meta en Castelló (avenida Chatellerault). Así, ofrece, en su tercera edición, un exigente recorrido de 156,7 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo acumulado. Los cerca de 2.000 participantes de 36 nacionalidades (13% de extranjeros) atravesaran una veintena de municipios. Se trata de una red de pruebas de primer nivel mundial, con solo 32 eventos en todo el planeta.

Clàssica Terres de l’Ebre

Además, esta prueba de un día contará, hoy (11.00 horas), con representación provincial, pues correrá Sebastián Mora con la selección española y Javier Cubillas con el Movistar. Son 175,6 kilómetros, entre Alcanar y Paüls, en la provincia de Tarragona.

FÚTBOL BASE

Torneo de fútbol base de Xilxes

Real Madrid y FC Barcelona, junto con los mejores equipos de la Comunitat Valenciana (Villarreal CF, CD Castellón, Valencia CF y Levante UD), disputarán el torneo de fútbol base de Xilxes, en la Ciutat Esportiva L’Alter, que este fin de semana reúne a algunas de las mejores canteras benjamines del territorio nacional.

Edición del torneo de fútbol base de Xilxes, con el Valencia y el Barcelona en escena. / MEDITERRÁNEO

FÚTBOL SALA

Supercopa Comunitat

Con la parada en la Primera División por la disputa de la Copa de España, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha aprovechado este fin de semana para la fase final de la Supercopa Comunitat, torneo ganado por el Servigroup Peñíscola en las dos ediciones anteriores. Los equipos de esta final a cuatro son los que consiguieron clasificarse en la fase de grupos: Peñíscola, Levante, Ye Faki y Alzira. La primera semifinal, en el pabellón municipal de Cocentaina (Alicante), mide a los de Santi Valladares con los granota (16.00 horas), ahora en la zona media de la Segunda División. Informa Eloy Cerdá.

GOLF

LIV Sudáfrica

El español David Puig fue, este viernes, el mejor de la segunda jornada del torneo de Sudáfrica del LIV, lo que le permitió situarse segundo, empatado con el sudafricano Branden Grace, a dos golpes del líder, el estadounidense Bryson DeChambeau. Menos acertado que en el primera recorrido estuvo Sergio García, que solo pudo hacer un golpe por debajo del par, para un total de -8, por lo que pasó de la segunda plaza a la 15ª, empatado con Josele Ballester.

Carrera de MotoGP, en el Gran Premio de Tailandia 2026. / RUNGROJ YONGRIT / EFE

MOTOCICLISMO

Gran Premio de Brasil

Segunda cita del Mundial, en el Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia). En la categoría intermedia estará el burrianense Sergio García Dols, después de su dura caída en la cita inaugural, en Tailandia (aquí también el equipo castellonense de Momoven).

Este domingo, las carreras son: