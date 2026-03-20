Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte de trenesRobo anciana CiratEl pueblo más felizVillarreal-Real SociedadCalendario 2027Barreras discapacidadAgenda fin de semana
instagramlinkedin

LA LIGA

El Villarreal mantiene el rumbo ante la Real Sociedad

El conjunto de Marcelino supera a los vascos y se posiciona en la tercera plaza, a expensas de que el Atlético juegue su encuentro frente al Real Madrid

Gerard Moreno celebra un gol.

Gerard Moreno celebra un gol. / Europa Press

EFE

Vila-real

El Villarreal dio un nuevo paso en sus aspiraciones de disputar la próxima temporada la Liga de Campeones tras superar a la Real Sociedad en un encuentro que el equipo castellonense encarriló en los primeros 23 minutos.

Los goles de Gerard Moreno, Georges Mikautadze y Nicolas Pépé dejaron sin respuesta al conjunto donostiarra, que intentó engancharse al partido en la segunda parte tras el tanto de Luka Sucic pero que no logró amenazar el triunfo local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents