LA LIGA
El Villarreal mantiene el rumbo ante la Real Sociedad
El conjunto de Marcelino supera a los vascos y se posiciona en la tercera plaza, a expensas de que el Atlético juegue su encuentro frente al Real Madrid
EFE
Vila-real
El Villarreal dio un nuevo paso en sus aspiraciones de disputar la próxima temporada la Liga de Campeones tras superar a la Real Sociedad en un encuentro que el equipo castellonense encarriló en los primeros 23 minutos.
Los goles de Gerard Moreno, Georges Mikautadze y Nicolas Pépé dejaron sin respuesta al conjunto donostiarra, que intentó engancharse al partido en la segunda parte tras el tanto de Luka Sucic pero que no logró amenazar el triunfo local.
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