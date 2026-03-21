Hollywood puede esperar: Griezmann se queda en el Atlético para despedirse ganando títulos

El próximo jueves se cierra el mercado de fichajes de la Mayor League Soccer. Contra todo pronóstico Antoine Griezmann no será uno de los jugadores que desembarcará en el fútbol estadounidense. Orlando City daba por hecho su llegada como jugador franquicia poniendo en la mesa un contrato por tres temporadas que lo convertía en jugador franquicia del Orlando City Soccer Club. Sin embargo, una conversación con Diego Pablo Simeone frenó la marcha del francés al fútbol yankee.

La final de Copa

El Atlético de Madrid sigue vivo en la Copa del Rey, donde jugará la final ante la Real Sociedad en Sevilla el próximo 18 de abril, y en la Champions, donde se medirá en cuartos al Fútbol Club Barcelona. El pasado 4 de marzo, después de que los colchoneros superasen la semifinal tras caer (3-0) en el Camp Nou y pasar gracias al (4-0) de la ida, 'El Principito' le confirmó a Simeone que se quedaba hasta final de temporada para poder ganar un título con el que despedirse del club "por la puerta grande". Justo lo que había pedido el entrenador al delantero para evitar su marcha.

Griezmann ha ocupado esta temporada un papel diferente en el equipo. No es titular indiscutible, de hecho su rol de los 42 partidos en los que ha participado solo ha salido en el once en 16 ocasiones (6 en Liga, 6 en Champions y 5 en Copa). Simeone gestionas sus minutos para que convertirlos en una aportación de calidad más que de cantidad, sumando más desde el banquillo resultando más influyente en el juego. Antoine suma 13 goles y 5 asistencias en 1928 minutos, fabricando un tanto cada 107 minutos.

Muchos en el club daban por hecho que se marcharía después de recibir la oferta de Orlanda y tras la pérdida de relevancia en el equipo desde la segunda parte de la temporada pasada. Griezmann sufrió entonces un bajón de rendimiento que coincidió con el desplome del equipo. "Es verdad que el año pasado, después de marzo, fue complicado, porque tenía muchas ilusiones y marzo nos costó todos los títulos. Fue un palo muy difícil. Me costó volver a mi mejor nivel, pero ahora estoy disfrutando mucho y para lo que haga falta aquí estoy", declaró recientemente el francés al ser preguntado por sus planes de futuro y las opciones de salir en este mes de marzo.

Charla con Simeone y con Alemany

Otra conversación previa con Simeone, esta vez en pretemporada, resultó decisiva para que el delantero mejorase su rendimiento. El técnico le habló del nuevo rol que pretendía que tuviera en el equipo. Un jugador con impacto real saliendo del banquillo, tanto para dar la vuelta a los partidos como para administrar ventajas cuando se diera esa circunstancia. Menos minutos, pero idéntica relevancia. Un desafío que Griezmann aceptó. No fue la única charla que tuvo, porque Mateu Alemany también se reunió con 'Grizzy' para comunicarle la importancia que tenía en el nuevo proyecto tras la venta del club a Apollo. Alemany le confirmó la apuesta con los nuevos propietarios por crecer y la aspiración a ganar títulos esta misma temporada.

Orlando siguió presionando, con visitas frecuentes a Madrid para cerrar el fichaje del jugador atlético, al que querían otorgarle el rol que tuvieron entre 2015 y 2017 el brasileño Kaká o entre 2019 y 2021 el portugués Nani. Sin embargo, Griezmann, que este sábado cumple 35 años, es el cuarto jugador que más partidos ha jugado con la camiseta del Atlético (487), ha decidido quedarse en el Metropolitano y tratar de ganar un título para poner el colofón a su etapa de rojiblanco. Antoine ya es el máximo goleador colchonero en Liga (210 tantos) y suma 310 victorias en la competición doméstica, entrando al Top tras Messi (383), Busquets (352), Ramos (342), Casillas (334), Zubizarreta (333), Raúl (327), Xavi (322) Iniesta (312) y Sanchís (312).

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Griezmann ha dado un paso adelante y está ofreciendo su mejor fútbol con la camiseta atlética, en dosis contenidas, lo que permite a Simeone administrarle para que sea el referente Atlético en los grandes partidos. Antoine pone la pausa en el césped y marca el tempo del juego. Él decide cómo y cuándo pasan las cosas. Y ahora decidido quedarse en el Atlético para levantar la Copa y quién sabe si plantarse en la final de la Champions en Budapest. Estados Unidos puede esperar.