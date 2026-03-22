Búscate en el 5k SME de Vila-real, con triunfos de Marc García y Marta Beltrán

Vila-real vivió una destacada jornada deportiva con la celebración del 5k Servei Municipal d’Esports (SME) de Vila-real, que reunió a cerca de 800 participantes en una prueba celebrada en el pabellón Fundació Caixa Castelló.

En breve

La carrera, incluida en el calendario nacional y con un circuito homologado, recorrió destacadas calles y avenidas de la localidad en un ambiente marcado por la participación y el deporte popular. Es la primera cita del Circuit de Carreres Populars de Vila-real 2026.

Imágenes del 5k SME de Vila-real, un éxito de participación / Toni Losas

Ganadores y tiempos

En el ámbito deportivo, el triunfo fue para Marc García en categoría masculina, con un tiempo de 15 minutos y 29 segundos; y para Marta Beltrán en la femenina (18:04), que fueron los nombres propios de una prueba de nivel.

La galería del 5k SME Vila-real: búscate en la salida y la meta / Toni Losas / Toni Losas

Vertiente solidaria

Además, la iniciativa contó con una vertiente solidaria, a beneficio del Centre d’Educació Espacial La Panderola, reforzando el carácter social de la cita, que completaron algo más de 600 atletas.

El 5k Servei Municipal d’Esports de Vila-real consolida así su papel como una de las actividades destacadas del calendario deportivo local, combinando deporte, participación y solidaridad y fomentando los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

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