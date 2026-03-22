El Facsa Playas de Castellón tiene a (algunos) de los mejores atletas españoles sub-20

La pista cubierta de Cataluña Carmen Valero de Sabadell (Barcelona) ha sido el escenario del último gran desafío de la temporada invernal, el Campeonato de España sub-20. En una cita marcada por el altísimo nivel y récords históricos, los atletas del Facsa Playas de Castellón han vuelto a ser los grandes protagonistas, logrando 10 metales y una puntuación récord.

Doble éxito

El telón de la pista cubierta se ha bajado este fin de semana en Sabadell. Y lo ha hecho con una actuación sobresaliente de los atletas del Facsa Playas de Castellón. En la 52ª edición del Campeonato de España sub-20, el club no solo ha liderado el medallero con 10 metales (dos oros, siete platas y un bronce), sino que ha mostrado una superioridad abrumadora en la clasificación por finalistas, sumando 109,5 puntos frente a los 60 del segundo clasificado.

Dos oros con sello internacional

La madurez competitiva de nuestros atletas quedó patente en las victorias de Mara Rolli y Alejandro de la Viuda.

Mara , internacional en cros, dictó sentencia en los 3.000 metros con una exhibición de fuerza, dominando la carrera de principio a fin y descolgando a sus rivales en unos 500 metros finales eléctricos.

, internacional en cros, dictó sentencia en los con una exhibición de fuerza, dominando la carrera de principio a fin y descolgando a sus rivales en unos 500 metros finales eléctricos. Por su parte, Alejandro de la Viuda demostró su inteligencia táctica en la final de los 1.500 metros: en una prueba estratégica y ajustada, supo leer el momento preciso para lanzar un ataque en los últimos metros que le valió el título de campeón de España.

Mara Rolli (Facsa Playas de Castellón), campeona de España sub-20 en los 3.000. / FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

Siete platas que saben a gloria

El club sumó siete subcampeonatos que reflejan el nivel de excelencia de la expedición.

En los saltos, Erika Traver (pértiga) y Enzo Martínez (pértiga) demostraron su consistencia en el podio nacional.

Especialmente emocionante fue la actuación de Lorena Valero en el pentatlón: tras volar hasta los 6,03 metros en longitud (marca personal), Lorena realizó una remontada épica en los 800 metros para colgarse la plata.

La velocidad y las vallas también aportaron alegrías con Marcos Bautista, quien detuvo el crono en 7,84 en los 60 metros vallas (marca personal).

En el triple salto, Nadia Calonge no solo logró la plata con un mejor intento de 13,13 metros, sino que certificó su billete para el Campeonato del Mundo sub-20 de este verano.

El éxito en el mediofondo se completó con la plata de María March en los 800 metros, en una final donde el club hizo doblete en el podio gracias al bronce de su compañera Aitana Parra.

Finalmente, en las pruebas combinadas masculinas, Ignacio Lozano se hizo con el segundo puesto en el heptatlón tras completar un concurso muy regular de 5.094 puntos.

Un equipo de finalistas

Más allá de las medallas, la fuerza del grupo se hizo notar con 10 atletas que entraron entre los ocho mejores de España, sumando puntos vitales para el club.

Destacan los cuartos puestos de Anthony Junier Pérez (longitud), Julio Pons (heptatlón), Maia Trenco (pentatlón) y la propia Nadia Calonge (longitud).

Aitor Aguirre

También brillaron con puestos de finalista Yoel Pérez (quinto en triple y sexto en altura), Ariadna Andrés (quinta en peso), Julia García (sexta en 400 metros), Mar Navarro (séptima en pentatlón) y Nicolás Clemente (octavo en altura).

Resumen

Este Campeonato de España sub-20 pone el broche de oro a una temporada de invierno impecable.

Los resultados obtenidos en Sabadell son el reflejo del esfuerzo diario de atletas y entrenadores, que despiden la pista cubierta con la satisfacción del deber cumplido y la mirada ya puesta en los retos de la temporada de aire libre.