El mejor ciclismo del mundo amateur, en Castellón: la crónica de la The Millars UCI Gran Fondo World Series

Castellón ha vivido este fin de semana una nueva jornada histórica con la celebración de la tercera edición de The Millars UCI Gran Fondo World Series, disputada este 22 de marzo del 2026 y consolidada definitivamente como uno de los eventos internacionales de ciclismo amateur más relevantes del calendario europeo y única prueba en España integrada en el circuito mundial UCI Gran Fondo World Series.

Datos

Cerca de 2.000 ciclistas tomaron la salida desde la ciudad, confirmando el crecimiento sostenido del evento y su fuerte proyección internacional. Participantes procedentes de 36 nacionalidades diferentes llenaron Castellón de ambiente ciclista durante todo el fin de semana, con una destacada presencia de corredores llegados desde Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Alemania o Estados Unidos.

El carácter internacional volvió a reflejarse también en su impacto turístico

El 85 % de los participantes llegó desde fuera de la provincia

El 64 % desde otras comunidades autónomas

Alrededor de un 13% fueron ciclistas internacionales, reforzando el posicionamiento de Castellón como destino de turismo deportivo.

Salida, desde las calles de la capital de la Plana, de la The Millars UCI Gran Fondo World Series. / The Millars UCI Gran Fondo World Series

Impacto económico y proyección internacional

La organización estima que más de 4.700 visitantes llegaron a la ciudad durante el fin de semana, incluyendo acompañantes y equipos técnicos, generando alrededor de 10.000 pernoctaciones hoteleras y una ocupación prácticamente completa.

Aplicando los datos oficiales de gasto turístico en España, el impacto económico directo del evento —entre alojamiento, restauración, transporte, comercio y ocio— se sitúa en torno a los 1,7 millones de euros, una cifra especialmente significativa en temporada baja turística y que confirma el alto valor añadido del cicloturismo.

Además del retorno económico inmediato, The Millars continúa posicionando a Castellón dentro del mapa internacional del ciclismo amateur, formando parte de un circuito global presente en Europa, Asia, América y Oceanía con una comunidad potencial superior a 100.000 ciclistas en todo el mundo.

Una jornada de ciclismo exigente y espectacular

La prueba recorrió 156,6 kilómetros y más de 2.200 metros de desnivel positivo a través de algunos de los enclaves más emblemáticos del interior de la provincia, atravesando la Serra d'Espadà y la comarca del Alto Mijares en un recorrido que combinó exigencia deportiva y valor paisajístico.

Tras una salida neutralizada desde Castellón por motivos de seguridad, el ritmo aumentó rápidamente cuando se dio la salida real, iniciándose una carrera marcada por la estrategia, los ataques y la selección natural del terreno.

Las primeras diferencias llegaron en el Alto de Aín, donde el pelotón comenzó a fragmentarse, mientras que ascensiones decisivas como el Salto del Caballo terminaron por seleccionar a los corredores más fuertes de la jornada. Curvas técnicas, carreteras estrechas y continuos cambios de ritmo convirtieron la prueba en una auténtica batalla deportiva hasta el regreso a meta.

El espectáculo deportivo se desarrolló también en escenarios icónicos como el embalse de Benitandús, Fanzara o Vallat, ofreciendo una imagen espectacular que volvió a unir deporte y naturaleza.

Van der Lijke y Wolos, vencedores de The Millars 2026

El triunfo absoluto masculino fue para el neerlandés Nick van der Lijke, que revalidó su victoria tras imponerse con un tiempo de cuatro horas y dos segundos, confirmando su dominio en la prueba castellonense.

En categoría femenina, la victoria fue para la polaca Ewelina Wolos, que cruzó la línea de meta 26 minutos después del vencedor masculino, completando una actuación sólida en un recorrido especialmente exigente.

Como marca el reglamento del circuito, solo el 25% más rápido de cada grupo de edad logró la clasificación para el Campeonato del Mundo UCI Gran Fondo, uno de los grandes objetivos deportivos del evento.

Una experiencia que va más allá de la meta

La jornada culminó en el Palau de la Festa, convertido en epicentro del postcarrera y zona expo, donde los participantes disfrutaron de un catering basado en gastronomía local y compartieron la experiencia tras completar el desafío.

Todos los ciclistas recibieron su medalla finisher, símbolo del esfuerzo y la superación tras una jornada marcada por la emoción, la convivencia internacional y la pasión por el ciclismo.

Castellón, capital del ciclismo amateur internacional

Con tres ediciones celebradas y cifras en crecimiento constante, The Millars reafirma su papel como evento estratégico para la ciudad y como herramienta de promoción internacional del territorio.

Competición, paisaje y experiencia turística vuelven a unirse en una prueba que continúa evolucionando con el objetivo de consolidar a Castellón como un referente europeo del ciclismo y del turismo deportivo de calidad.