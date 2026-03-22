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Resumen de juveniles | Un buen Roda sorprende a un Castellón que reaccionó muy tarde (1-2)

El Villarreal doblega al Patacona con su efectividad en la segunda parte (3-0)

Javi Guerra intenta interceptar la escapada del mediocentro del Roda, Jorge Carrasco.

Javi Guerra intenta interceptar la escapada del mediocentro del Roda, Jorge Carrasco. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

El duelo provincial entre el CD Castellón y el CD Roda se saldó con triunfo para la escuadra vila-realense de Alberto Fito, en las instalaciones deportivas Gaetà Huguet (1-2). En un partido donde en la primera parte los albinegros perdonaron en demasía, los visitantes encarrilaron el triunfo en el último minuto de la primera parte al anotar Christian Rocha al cabecear un saque de esquina. Con ese 0-1 y la sensación (en los locales) de haber errado demasiado en ataque se llegó al descanso.

Joan Galán intenta cubrir el balón ante la presión que le ejerce el jugador del Roda Juanma Borrero.

Joan Galán intenta cubrir el balón ante la presión que le ejerce el jugador del Roda Juanma Borrero. / Juan Francisco Roca

En el segundo tiempo el lateral Hugo García amplió la renta (min. 55) tras una larga contra que remató ante la media salida del portero local Jorge Valverde. Con el encuentro muy cuesta arriba, los muchachos de Luis Cubero se volcaron en el ataque. Enviaron dos balones al palo (uno de Álex Biosca y otro de un defensa visitante), con 0-2 en el marcador. El gol del CD Castellón lo anotó Julián Rodríguez de potente trallazo (min. 73). Poco después Joan Galán acarició el empate, pero Bikandi Reig consiguió rechazar a córner.

El Villarreal

Tardó más de 45 minutos en encarrilar el partido el conjunto vila-realense. Al final los puntos se quedaron en casa tras la clara victoria del equipo de Pepe Reina (3-0). Todos los goles llegaron en el segundo tiempo, a pesar del abrumador dominio del Villarreal en la primera parte que, milagrosamente para los intereses del Patacona, acabó tal y como arrancó.

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El lateral del Villarreal Max Petterson sale al corte de un balón controlado por un contrario.

El lateral del Villarreal Max Petterson sale al corte de un balón controlado por un contrario. / Juan Francisco Roca

Tras el descanso llegó el vendaval amarillo y en un abrir y cerrar de ojos encarriló la victoria. Nada más comenzar la segunda parte Javi Aguilar puso el 1-0. El manchego Julio Arjona puso el 2-0 (min. 54) y el tercer y último gol lo firmó el central vila-realense Teo Bou en el minuto 65.

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