Resumen Tercera Federación | Punto de coraje sumado por un Villarreal C serio ante La Nucía (1-1)

El Villarreal C tuvo que esforzarse al máximo para jugarle de tú a tú a una La Nucía muy potente y con una plantilla confeccionada para el ascenso a Segunda Federación, ese que se le está escapando en las últimas temporadas. Al final repartido de puntos (1-1) en el Mini Estadi. La primera parte fue un tostón. Fútbol control de un conjunto alicantino que tuvo más posesión de balón, pero no llegó lanzar a portería, al igual que el filial de David Cifuentes.

Vicent Fluixa, gran portero de La Nucía, recoge un balón ante la mirada de Fofana. / Juan Francisco Roca

En la segunda parte, en el minuto 52 el mediocentro Luis Castillo cabeceó a la red un buen centro del argentino Juan Mazzocchi. Era el 0-1 y se complicaba la cosa. Con los cambios los vila-realenses mejoraron. Nico Barattucci, primero, y Pedro Luque después, tuvieron el empate en sus botas. El 1-1 llegó en el minuto 73 con una gran jugada Mario Cervera que el zaragozano Dani Cantero remató a la red.

Los jugadores del VIllarreal C postan con varios miembros de Aspropace antes del partido. / Juan Francisco Roca

Un punto en Sagunto

Buen punto el sumado por el Roda frente al Atlético Saguntino en el Nou Camp de Morvedre (1-1). Un partido de mucha pelea, de mucha brega, que se saldó con reparto de puntos. El partido se complicó para las huestes vila-realenses porque la escuadra romana se adelantó en el marcador al cuarto de hora de partido. En el segundo tiempo, con todo por decidir, el Roda fue mejorando y por mediación de su delantero canario Joel Sánchez firmó el justo empate.

Decide Mario Sesé

Un solitario gol de Mario Sesé, futbolista de Quart de Poblet que está en estado de gracia habiendo anotado tres goles en las dos últimas jornadas, sentenció al Vall de Uxó en su visita al Atlético Levante en la Ciudad Deportiva del Levante UD en Bunyol (1-0). Un encuentro abierto hasta que el colegiado decretó el final del partido, donde los valleros acabaron con un futbolista menos.

El Vall de Uxó plantó cara a su rival, pero a última hora el Atlético Levante anotó el 1-0. / UD Vall de Uxó

El filial del Levante fue superior sin balón, se mostró como un equipo superior con el balón en sus pies. Los levantinistas tuvieron mucha posesión de balón, pero los de la Plana Baixa utilizaron sus armas de la lucha y la brega para también acercarse a la portería local, como las de Gonza (min. 28) y David Megina (min. 31). Con el 0-0 se llegó al descanso del partido.

En la segunda parte el gol que anotó Mario Sesé en el minuto 74 desequilibró el marcador y el partido. El Vall de Uxó quiso y no pudo, a pesar de llegar al área del Atlético Levante, pero sin claridad en los metros finales.

Derrota ante el líder

El Soneja no pudo sacar nada positivo de su visita al campo del líder UD Castellonense (2-0). El equipo del Alto Palancia encajo dos goles mediada la primera parte que fueron fatales de necesidad. El equipo de Carlos Ortí no se sobrepuso.

Gran ambiente en el feudo del conjunto valenciano, donde todos se ven la próxima temporada en la Segunda Federación. El partido lo decidió el mediocentro Carlos Badal, formado en las categorías del Valencia CF, que anotó los goles en los minutos 22 y 33.