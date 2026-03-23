La castellonense Carla Tejedo explota en el LPGA Tour y deja una pregunta en el aire: ¿ha nacido una estrella?

El golf castellonense sigue dando que hablar en la élite mundial. Carla Tejedo se presentó en el LPGA Tour y firmó un estreno de enorme nivel: quinto puesto compartido en el Fortinet Founders Cup, uno de esos torneos en el que se citaron algunas de las mejores del planeta. La castellonense de 24 años terminó con -10, a seis golpes de la campeona, Hyo Joo Kim, que acabó imponiéndose por uno a Nelly Korda.

Carla no ha llegado al escaparate más grande del golf femenino para vivir la experiencia, sino para competir de verdad. Venía llamando a la puerta tras acabar 14ª en la Race for the Card del Epson Tour, el mérito que le abrió las puertas del LPGA, y en su primera gran aparición ha dejado claro que el salto no le pesa. Más bien al contrario: parece el escenario natural para una jugadora que lleva años creciendo sin hacer ruido, pero sin dejar de avanzar. "Ha sido una semana muy emotiva y divertida. No he hecho nada diferente. Simplemente he sido yo misma, y creo que todo el trabajo que hice durante la pretemporada está dando sus frutos. Espero que siga funcionando", apuntó.

En su primera experiencia en este escenario, Tejedo contó con el respaldo cercano de sus padres, desplazados desde España para acompañarla en un momento tan señalado de su carrera. “Tener a mis padres aquí es muy importante para mí”, confesó la golfista, que ha ido dando pasos firmes desde su etapa amateur hasta hacerse un hueco en el profesionalismo.

A corto plazo, su calendario seguirá moviéndose entre el Epson Tour y el LPGA, ya que su tarjeta en el gran circuito es condicional y no le garantiza presencia en todas las pruebas. "Al tener un estatus condicional, no sabía qué esperar. Todo el mundo habla de lo difícil que es... pero hay que aceptarlo. Me siento muy afortunada de tener esta oportunidad. Aunque sea por poco tiempo, la aprovecharé al máximo".

Lo de Tejedo, por tanto, va más allá de un top 5. Es la confirmación de que Castellón sigue teniendo golf para mirar muy alto. Carla ya se ha ganado un sitio en esa conversación. Y cuando una jugadora entra así en el LPGA, entre gigantes y sin temblar, lo normal es pensar que esto no ha hecho más que empezar.