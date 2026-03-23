Griezmann viaja a Estados Unidos para fichar por Orlando y mudarse en verano a la MLS

Antoine Griezmann viajará a Orlando, Estados Unidos, en las próximas horas para cerrar un acuerdo con el equipo de la Major League Soccer de la ciudad del estado de Florida. Un viaje que cuenta con el beneplácito del Atlético de Madrid, que le dejará salir libre este verano para iniciar el sueño americano del francés.

Viaje programado con el Atlético

El viaje está pactado con el Atlético, en el que decidió quedarse hasta final de temporada hace unas semanas, cuando los dirigentes de Orlando se desplazaron hasta Madrid para cerrar su fichaje. Griezmann había hablado con Diego Pablo Simeone y Mateo Alemany, que le transmitieron su deseo de que completase la temporada con la idea de que se marche del club celebrando algún título. El próximo 18 de abril el Atlético jugará la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, el equipo en el que se formó el delantero francés, y los rojiblancos confían en conquistar un título que se les resiste desde hace lustros. Además, el Atlético está en cuartos de final de la Champions, donde se medirá al Barcelona en las próximas semanas.

Orlando confiaba en la llegada de Griezmann en este mercado, antes del 26 de marzo en que se cierra la ventana de traspasos en la MLS, pero al final se producirá en verano. Sin embargo, Antoine pactó que viajaría a Estados Unidos en este parón de selecciones para firmar por Orlando y anunciar su llegada a la franquicia estadounidense. Su viaje coincide con el de la selección de Francia, que estos días estará por tierras ‘yankees’ en una gira de amistosos previos al Mundial del próximo verano. Griezmann había renovado hasta junio de 2027 para diferir en dos temporadas el cobro del año de contrato que le quedaba con el Atlético de Madrid. El jugador accedió a la petición del club para ayudar a asumir esos pagos más relajadamente y el Atlético en señal de agradecimiento le ha abierto las puertas para que se marche a Orlando a cerrar su marcha a final de temporada.

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Orlando City recibirá con los brazos abiertos al francés, que se convertirá en su jugador franquicia, un campeón del mundo con 35 años que firmará por tres temporadas. A la finalización de la temporada, Griezmann dispondrá de unos días de descanso y se marchará con su numerosa familia (tiene cuatro hijos) a su nueva vida. El Atlético convertirá al francés en embajador del club rojiblanco en Estados Unidos, un mercado en el que los colchoneros están creciendo poco a poco.