Así le ha ido al deporte de Castellón: un título, una crisis que no cesa, buenos resultados en motor y tenis...
Rico fin de semana en los más variados frentes, tanto a nivel individual como colectivo
Muchos eventos, campeonatos, torneos, competiciones... con la presencia de deportistas y equipos de la provincia de Castellón.
El título: el Peñíscola, campeón por tercera edición de la Supercopa Comunitat FFCV
El Servigroup Peñíscola ha alzado las tres ediciones de la Supercopa Comunitat FFCV, al ganar esta vez al Family Cash Alzira, por 6-5, en la prórroga disputada en el pabellón de Cocentaina.
El Maderas Sorlí Benicarló sigue sin frenar su desplome
No levanta cabeza el Maderas Sorlí Benicarló, tras encajar la octava derrota consecutiva, esta vez contra el Ciudad Molina Basket, en un encuentro que se trataba casi de una final entre dos equipos que luchan por mantenerse (64-73).
El enésimo traspié supone que se le acerque el cuadro murciano y que solo tenga una victoria de margen sobre el descenso directo, lo que pone a a los del Baix Maestrat en una situación delicada.
Los locales ya nadaron a contracorriente desde el inicio, luego igualó a 10 aunque cerró el primer parcial con un 14-19 en contra.
Le devolvió el parcial el Maderas Sorlí Benicarló en el segundo cuarto (19-14), de ahí la paridad al descanso: 33-33. La anotación siguió sin ser demasiado elevada.
Continuó muy igualado el juego en la segunda parte. Los anfitriones llegaron a ponerse cuatro arriba, pero un nuevo bache dio la vuelta a la situación. Cuando peor estaban los rojillos, apareció el estadounidense Matthew Becht con ocho puntos seguidos para que el Benicarló solo acabase el tercer periodo tres abajo (50-53).
Sin embargo, las dificultades para anotar fueron a más, hasta acabar entregando el triunfo al Ciudad Molina por nueve puntos.
Sara Sorribes arranca bien en Dubrovnik
Sara Sorribes (506ª del mundo) superó la primera ronda clasificatoria para el cuadro principal del WTA 125K de Dubrovnik, al imponerse a la burundesa Sada Nahimana (212ª) por 7-5 y 6-4. Este lunes se las verá ante la joven (16 años) croata Ana Petkovic (sin ránking). Además, en dobles, la vallera hace pareja en Croacia con la española Kaitlin Quevedo.
Atletismo: gran fin de semana del Facsa Playas de Castellón
Pincha aquí para ver la noticia ampliada del Campeonato de España sub-20.
Alfredo Pellicer brilla en el rali de Portugal
El australiano Daniel Sanders (KTM) ganó en la categoría de motos del Rally Raid de Portugal, que finalizó en Loulé por delante del español Tosha Schareina (Honda). Gran resultado del castellonense Alfredo Pellicer (Xraids Experience), 13º en la general a casi 40 minutos y ganador en categoría júnior.
Josele Ballester y Sergio García, ‘top 20’ en Sudáfrica
El estadounidense Bryson DeChambeau ganó el campeonato de Sudáfrica de LIV Golf tras empatar con el español Jon Rahm (-26) y vencerle en el hoyo de desempate tras cuatro golpes, frente a los cinco del jugador de Barrica. Josele Ballester terminó 12º con -17 y Sergio García, 17º con un impacto más.
Ciclismo: el mejor circuito mundial del mundo, con el sello de la UCI, en Castellón
Entra en el elnace para la crónica de la The Millars UCI Gran Fondo World Series.
Atletismo: las carreras populares también tienen su espacio
Aquí, la crónica del 5k SME de Vila-real.
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