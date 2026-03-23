La salvaje victoria de Sara Sorribes en Dubrovnik: Un doble 6-0 contra una jugadora de 16 años...¿cuántos puntos hizo su rival?
La tenista de la Vall d'Uixó no da opción a la joven Ana Petkovic rival en la fase previa del Challenger de Croacia
Un resultado llamativo. Una victoria aplastante. Sara Sorribes Tormo pasó literlamente por encima de la croata Ana Petkovic, de 16 años y que da sus primeros pasos en el tenis, ya que ni aparece en el ránking de la WTA. La tenista vallera, en la segunda ronda de la fase previa del Challenger de Dubrovnik (Croacia), arrolló a su rival en un contundente 6-0 y 6-0, la mayor victoria que puede haber en el tenis.
Solo siete puntos recibidos en el primer set
Mantiene a cero, rompe a 30, mantiene a 30, rompe en ventaja, mantiene a cero y rompe a cero. O lo que es lo mismo, solo siete putos de su rival en un set que duró 24 minutos. El segundo set, más de lo mismo, pero hizo 10 puntos... en 30 minutos. Y así, Sorribes logró seguir adelante. Este martes su rival será la francesa Rakotomanga, la número 132 del ránking.
Preparando la Billie Jean King Cup
Sara Sorribes volverá a centrar buena parte de la atención del tenis español los días 10 y 11 de abril, cuando reaparezca con la selección en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup ante Eslovenia. Será un regreso cargado de simbolismo para la jugadora de la Vall d'Uixó, que vuelve a defender a España casi un año después de haber liderado al equipo nacional hacia la fase final de la competición.
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