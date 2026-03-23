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La salvaje victoria de Sara Sorribes en Dubrovnik: Un doble 6-0 contra una jugadora de 16 años...¿cuántos puntos hizo su rival?

La tenista de la Vall d'Uixó no da opción a la joven Ana Petkovic rival en la fase previa del Challenger de Croacia

Sorribes durante un encuentro este año.

Sorribes durante un encuentro este año. / AGENCIAS

Aitor Aguirre

Castelló

Un resultado llamativo. Una victoria aplastante. Sara Sorribes Tormo pasó literlamente por encima de la croata Ana Petkovic, de 16 años y que da sus primeros pasos en el tenis, ya que ni aparece en el ránking de la WTA. La tenista vallera, en la segunda ronda de la fase previa del Challenger de Dubrovnik (Croacia), arrolló a su rival en un contundente 6-0 y 6-0, la mayor victoria que puede haber en el tenis.

Solo siete puntos recibidos en el primer set

Mantiene a cero, rompe a 30, mantiene a 30, rompe en ventaja, mantiene a cero y rompe a cero. O lo que es lo mismo, solo siete putos de su rival en un set que duró 24 minutos. El segundo set, más de lo mismo, pero hizo 10 puntos... en 30 minutos. Y así, Sorribes logró seguir adelante. Este martes su rival será la francesa Rakotomanga, la número 132 del ránking.

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