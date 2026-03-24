Benicàssim, pionero en la promoción del deporte femenino: descubre el primer campus dirigido solo a ellas

Benicàssim da un paso al frente en la promoción del deporte femenino con la puesta en marcha del primer campus de fútbol femenino de la provincia de Castellón, una iniciativa pionera que nace con sello local y vocación de continuidad de la mano de la futbolista Nerea Vicente.

La propuesta se desarrollará en las instalaciones municipales de La Carrerasa y abre una nueva vía para que niñas y jóvenes de Benicàssim y la provincia puedan acercarse al fútbol desde una perspectiva profesional, en un entorno adaptado y pensado exclusivamente para potenciar su crecimiento deportivo y personal.

Un campus de fútbol femenino en Benicàssim con mirada de futuro

Detrás del proyecto está la propia Nerea Vicente, jugadora formada en la élite del fútbol femenino español, que impulsa esta iniciativa con un objetivo muy definido: acercar a las nuevas generaciones una experiencia real del deporte profesional y ofrecerles referentes cercanos en los que mirarse.

“Queremos que las jugadoras trabajen la técnica y la táctica desde una metodología profesional, pero sin olvidar los valores de compañerismo y esfuerzo”, explica la futbolista, que lidera un proyecto con el que Benicàssim refuerza su apuesta por la igualdad y el deporte base.

Benicàssim refuerza su apuesta por el deporte femenino

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, subraya que esta propuesta trasciende el ámbito estrictamente deportivo. “Este campus no es solo un evento deportivo, sino un referente de igualdad y una oportunidad única para que nuestras niñas aprendan de una de las mejores profesionales de nuestra tierra”, destaca.

En la misma línea, los concejales de Deportes e Igualdad, Manolo Gual y Vanessa Batalla, remarcan la importancia de crear espacios específicos para impulsar el fútbol femenino en Castellón y favorecer que las más jóvenes cuenten con modelos cercanos y reales dentro del deporte.

De Benicàssim a la élite del fútbol femenino

La trayectoria de Nerea Vicente arranca precisamente en su localidad natal. La jugadora comenzó a jugar con apenas nueve años en el fútbol base de Benicàssim, en el Benicense, antes de continuar su formación en Primer Toque y dar posteriormente el salto al Villarreal CF, club en el que completó siete temporadas decisivas en su crecimiento.

Con solo 16 años firmó por el Levante, iniciando una etapa en la que pudo competir en Primera División y seguir evolucionando en el fútbol profesional. Más adelante, su carrera continuó en equipos como Murcia o Granada, antes de regresar al Villarreal y fichar esta temporada por el CD Castellón.

A sus 23 años, Nerea afronta un nuevo reto en Tercera Federación, con una meta ambiciosa. “El objetivo es subir a Segunda Federación y, en un futuro, intentar estar en la máxima categoría”, señala la futbolista, que actúa como mediapunta, aunque puede adaptarse a varias posiciones sobre el terreno de juego.

Nerea Vicente celebra un gol, esta temporada, con el Castellón. / CD CASTELLÓN

Técnica, táctica y valores en un campus pionero

El nuevo campus de fútbol femenino de Benicàssim quiere combinar la mejora técnica y táctica con la transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la constancia. La presencia directa de Nerea Vicente en las sesiones permitirá a las participantes vivir un aprendizaje cercano, desde dentro del fútbol profesional.

La propia jugadora reconoce además el alto nivel de exigencia que requiere este camino. “Durante cinco o seis años me he dedicado exclusivamente al fútbol, con una dedicación extrema”, explica.

Un referente para las niñas de Benicàssim y Castellón

Con esta iniciativa, Benicàssim incorpora una propuesta novedosa en la provincia que conecta talento local, formación, igualdad y deporte. El proyecto no solo busca mejorar el nivel futbolístico de las participantes, sino también ayudarles a visualizar que el fútbol profesional femenino puede ser una opción real de futuro.

El campus sitúa además a Nerea Vicente como un referente directo para las niñas que empiezan ahora el mismo camino que ella inició en Benicàssim, reforzando el papel del municipio como espacio de impulso para el deporte femenino.

Para terminar, dos apuntes importantes